習近平李克強致電慰問岸田文雄感染新冠

日本/新冠病毒

8月22日，中國國家主席習近平致電日本首相岸田文雄，就岸田文雄感染新冠病毒致以慰問。習近平表示，得知岸田首相感染新冠病毒，我謹向你表示誠摯問候，望你早日康復。今年是中日邦交正常化50周年，我願同你一道，推動構建契合新時代要求的中日關係。

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同日，國務院總理李克強致電岸田文雄表示慰問。

日本內閣官房長官松野博一在23日的記者會上表示，感染新型冠狀病毒的岸田文雄首相收到中國國家主席習近平和李克強總理的慰問電，有利於加強兩國領導人之間的信賴關係。

岸田首相8月15日午後開始放暑假，此前在靜岡縣的旅館與家人一同靜養等，19日回到東京，20日晚上出現輕微發燒和咳嗽等癥狀，21日通過PCR檢測確認陽性。

由於癥狀輕微，岸田首相很快康復，從22日起，結束了為期約1周的暑假後恢復辦公，但是仍為在線辦公，據稱，22日早上他已退燒至平常體溫，在進行療養的公邸和官邸之間連線，與閣僚和中央政府部門幹部等接洽。

8月22日，與內閣官房長官松野博一、法務大臣葉梨康弘和國家安全局局長秋葉剛男舉行了多次會晤。岸田強調稱：“在國內外課題堆積如山的情況下，雖然是遠程辦公，但我將盡全力不耽誤國政”。

22日晚，岸田首相以在線形式回應了媒體的採訪，在談到自己的健康狀況時岸田文雄說：“我有點咳嗽，但我的體溫已經恢復正常，恢復了正常的生活。”“我將在休養期間繼續遠程工作。我還將在線參加內閣會議。”

由於岸田感染新冠，他預定在8月下旬訪問非洲和中東的計畫被迫取消，現在日本政府正在安排岸田首相線上參加將於27日起在突尼斯舉行的第八屆非洲發展國際會議（TICAD8）及相關活動。