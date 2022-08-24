中國今起恢復已停2.5年的APEC客和留學生入境 約四百港生須港府協助回陸開學

香港/防疫

隨着疫情放緩，中國重新讓停了近兩年半的外國留學生和商務人士入境，英美日等至少14個國家的中國領事館宣布，今(24日)天起，持有效學習類居留許可的外國留學生，以及持有效亞太經濟合作組織(APEC)商務旅行卡人員可入境中國，毋須另行申領簽證。相關使領館同時公布，會重新辦理因疫情而停止近兩年半的長期留學人員X1字簽證申請。不過，針對入境人士的「7天集中隔離及3天居家健康監測」等防疫要求不變。

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已在官方網站和微信號上發布上述消息的，有中國駐美國、日本、英國、愛爾蘭、澳大利亞、新西蘭、新加坡、泰國、馬來西亞、墨西哥、尼泊爾、印度尼西亞、土耳其、巴基斯坦等大使館。而《環球時報》則引述深圳第三人民醫院院長盧洪洲報道，歡迎留學生赴華並不意味中國放鬆疫情防控措施或放棄動態清零方針，他相信短期內不太可能縮短入境人員「7+3」的隔離檢疫時間。

中國自2020年3月下旬起，暫停外國留學生及持APEC商務旅行卡人員入境，其後允許持有效工作簽證或家庭團聚居留許可的外國人入境。

香港方面，在中國內地就讀的高等院校學生，面對的，是因未能預訂檢疫酒店和機票而無法成行的問題，當局經多日商討後，與內地達成共識，把香港學生納入粵港陸路口岸「人文關懷通道」，增加他們獲得前往深圳或珠海名額的機會，並調動隔離酒店和增加來往香港及內地城市的航班，讓港生優先訂票。

教育局副秘書長李忠善表示，新便利措施昨日開始設立後，截至今早7時，已收到391名學生登記。他在電台節目中又說，昨日收到的101宗申請中，八成半學生計畫經陸路到中國，餘下一成半乘坐飛機，主要目的地是廣東，其次是福建和北京。

對於現時仍未能成行的學生，由於中國實施「7+3」檢疫隔離，相信已無法如期開學，不過，中國有關院校已承諾，會採取靈活措施，保留學生入學資格，以及作出網上學習安排。

英國方面，中國駐當地使領館在本月31日和9月2日為留學生安排兩班包機，分別於曼徹斯特和倫敦起飛。