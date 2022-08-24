台灣國民黨主席向海協會會長表達對大陸軍演的不滿與憂慮

政治

台灣國民黨副主席夏立言24日晚與中國大陸海協會長張志軍餐敘，席間夏立言傳達了對軍演的不滿及憂慮。

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中央社報道，台灣國民黨晚間的新聞稿指出，夏立言表示，既然要反映台灣民意，就必須直言不諱，而第一要務就是傳達台灣民眾對於中國大陸軍方在台灣周邊海域連日軍演的不滿與憂慮。再加上接踵而來的農產品檢驗檢疫問題、暫停輸入若乾產品、ECFA早收清單可能遭取消的傳言等，更是影響廣大的農漁民與中小企業的生計。

席間雙方就台灣民眾和在陸台商台胞所關心的軍演問題、農產品檢驗檢疫問題、兩岸經濟合作框架協議（ECFA）早收清單、兩岸增加航點（恢復小三通）以及台商權益與投資保障等議題進行溝通。

此外，這幾天在各地座談都提到的兩岸航點不足、恢復小三通以及各種陳情與問題，夏立言也一一向張志軍說明，並建議兩岸應儘速溝通以恢復兩岸民間正常交流，便利兩岸民眾的民生日常，確保台商及台灣居民的權益，協助獲得合理解決。

夏立言也說，兩岸僵局短期內難以解決，但他認為目前比較重要的，是要盡量避免兩岸的政治對立波及經貿和社會領域，同時也應要讓兩岸過去簽署多項協議的機制和精神能夠繼續運作與落實，來保障兩岸的經貿合作交流能夠持續正向發展。

中央社報道，張志軍表示，當前台海形勢陷入緊張動蕩，「我們採取的相關反制行動是捍衛國家主權和領土完整、遏制打擊『台獨分裂和外來干涉』的正義之舉」。面對複雜形勢，要堅定「堅持九二共識、反對台獨」的共同政治基礎，加強交流溝通，共同維護台海和平穩定，造福兩岸民眾。

中國國台辦新聞稿指出，張志軍24日在江蘇崑山會見了來訪的中國國民黨副主席夏立言一行。兩人是老朋友，都曾擔任雙方兩岸事務主管部門負責人，曾共同參與推動兩岸關係和平發展。張志軍和夏立言會面，就當前兩岸關係等交換了看法。