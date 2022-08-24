汪洋促天主教自覺抵禦境外勢力滲透 深入推進宗教中國化

中國/政治

中國政協主席汪洋會見中國天主教愛國會和天主教主教團(統稱「一會一團」)新一屆領導班子成員時，要求新班子自覺抵禦境外勢力滲透，同時要運用中國文化「闡釋和研究」教義，深入推進天主教中國化，並努力培養教職人員隊伍，確保天主教領導權牢牢掌握在愛國愛教人士手中，更要從嚴治教。

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在西方社會被指圍堵中國之際，中共總書記習近平上月底在統戰工作會議上表明，統戰任務已發生「某些重大變化」，要堅持及發展好中國「新型政黨制度」和「宗教中國化方向」。而汪洋23日在北京會見天主教「一會一團」新一屆領導班子成員時，強調天主教界要認真學習中央統戰工作會議和習近平的相關重要思想論述。

根據新華社報道，汪洋「殷切希望」新一屆「一會一團」要堅定擁護中共領導，推動天主教更好與社會主義社會相適應。要自覺抵禦境外勢力滲透，堅決維護中家主權、安全和發展利益。要運用中國文化、語言和表達方式「闡釋和研究」教義經典，深入推進中國天主教中國化。

他續稱，新一屆領導班子要加強人才隊伍建設，努力培養一支政治上靠得住、宗教上有造詣、品德上能服眾、關鍵時起作用的教職人員隊伍，壯大愛國力量，確保天主教領導權牢牢掌握在愛國愛教人士手中。另外亦要全面推動從嚴治教。

中國國務院2018年發表的《中國保障宗教信仰自由的政策和實踐》白皮書，當中已訂明，須堅持宗教中國化方向，又強調要制止非法宗教活動和抵禦境外勢力利用宗教進行滲透。當時有廣州牧師向傳媒表示，宗教中國化就是要讓所有宗教為中國政府服務，即改變宗教的基本教義，令到宗教不能生存發展，扼殺民眾的信仰自由。