中國持續大旱 電荒水荒 重慶深圳高溫下擁擠測核酸

中國大旱/測核酸

中國今夏持續炎熱乾旱，創紀錄的高溫從西藏延燒到東南沿海，一半地區遭受旱災。當數億人在高熱中煎熬之際，一些城市出現千百萬居民冒高溫擁擠測核酸的奇景。

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據法新社8月25日引述中國官方數據報道說，今夏創紀錄的高溫使西藏也缺水，中國一半地區正在遭受不同程度的旱災。自1961年有氣象記錄以來，中國從未經歷過如此炎熱的夏天，這種情況在熱浪的持續時間和範圍上都是前所未有的。

幾個主要城市記錄了其歷史上最熱的日子，西南部的溫度高達45℃。中國最大的河流長江，以及許多河流都嚴重乾涸。

旱災影響到整個國家，從西藏南部延伸到中國經濟中心地帶的東部沿海。這一廣闊地區的總人口超過3.7億。

水壩提供水源的河流乾涸迫使當局在當地限制供應電力，而此時，居民正需要打開空調保持涼爽。

深圳10萬人做核酸

另據網絡消息和照片，重慶和深圳出現大批民眾在高溫中排隊擁擠做核酸的場面。據網民說，不知道什麼原因，大家的手機突然出現黃碼。

據《上報》25日報道說，中國的清零政策下，沒有“綠碼”的民眾行動受限。而地方政府也可能突然將市民轉黃碼或橙碼，強製做核酸檢測（PCR）。微博24日傳出深圳科興科學園10萬人出行碼突然變「黃碼」，一定要做核酸檢測才能出科學園區。由於颱風已近，許多核酸點下午提前關閉，大排長龍做篩檢的場面十分驚人。另外，在重慶，上千萬市民24日全轉橙碼，高溫下民眾排隊等候檢測。