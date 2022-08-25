帛琉副總統席嫵杜後天率團訪台

台灣/政治

從美國眾議院議長佩洛西訪台之後，訪問台灣的外國政治人物絡繹於途。台灣外交部今天宣布，帛琉共和國副總統席嫵杜（J. Uduch Sengebau Senior）應台灣政府邀請，將於27日至31日率團訪問台灣。另，台灣12個友邦駐聯合國常任代表23日也發表一份聯合聲明，就中國蓄意升高對台軍事威脅與危害台海和平表達嚴重關切。

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台灣外交部今天在例行記者會上透露，這次是帛琉副總統席嫵杜上任以來首次訪問台灣，期間她將晉見總統蔡英文、會晤副總統賴清德，及接受外交部長吳釗燮款宴。雙方將就兩國合作及共同關切議題交換意見。

席嫵杜除擔任帛琉副總統，還兼任司法部長，掌管司法、安全及防災等議題，因此在台期間，她也將拜會台灣法務部、海巡署、國家科學及技術委員會、國家災害防救中心及中央災害應變中心，了解台灣在災害管理上的經驗。

此外，席嫵杜也將視察帛琉駐台大使館及接見帛琉在台學生，並參觀順益原住民博物館及相關文化經濟建設。

台灣外交部同時透露，台灣12個友邦的駐聯合國常任代表，23日發布一份聯合聲明，就中國蓄意升高對台軍事威脅與危害台海和平表達嚴重關切，並讚許台灣冷靜應對中國威脅。台灣外交部對此表達誠摯感謝。

這12個台灣友邦包括：貝里斯、史瓦帝尼、危地馬拉、海地、馬紹爾群島、諾魯、帛琉、巴拉圭、聖克里斯多福及尼維斯、聖露西亞、聖文森及吐瓦魯。

這些台灣的友邦在聯合聲明中重申對和平穩定的重視，共同承諾繼續維護以規則為基礎的國際秩序，強調「聯合國憲章」揭櫫維護國際和平與穩定的宗旨與原則，以及任何國際爭端應以和平方式解決。

台灣外交部指出，這12個友邦呼籲聯合國及國際社會，敦促中國立即停止對台軍演行動及改變現狀的企圖，而現狀就是兩岸互不隸屬，中國尤應遵守台灣海峽中線。

台灣外交部也再次譴責中國以武力恫嚇，企圖片面改變台海現狀及破壞區域和平穩定的侵略行為，並說，中國的軍事威嚇不僅破壞既有國際秩序，也嚴重影響國際貿易及交通往來。

此外，台灣外交部官員也表示，中國4日對台灣發動軍事演習以來，確實有部分東南亞國家派駐台灣的官員私下關切情勢的發展，但他沒有接到任何東南亞國家官員表達要討論撤僑的問題。