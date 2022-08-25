香港疫情再升溫 單日破七千 有議員憂國際賽事會否臨門被迫取消

香港/防疫

港府因疫情突然收緊參加大型公開比賽人數上限，令部分活動被迫取消，國際大賽能否如期舉行亦成疑問。2022年8月25日

香港武漢肺炎的單日新增感染人數近日逐步攀升，昨日更較前日大幅上升18%，達到7884宗，衛生官員不排除單日個案破1萬宗，憂慮醫療系統負荷能力，稱港府不排除收緊社交距離措施。部分即將舉行的運動比賽首當其衝被限制參加人數，三天後的十公里錦標賽被迫取消。立法會體演界議員霍啟剛質疑港府收緊參與人數的科學根據，更憂慮國際七人欖球賽等國際賽事亦會被臨門施加限制而觸礁，望當局彈性處理。

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香港過去一星期公布的單日感染數字均超過六千人，昨(24日)午公布的更接近八千人，較之前一日增加1230人，增幅18%，見3月中以來新高。感染人士中，變異病毒株Omicron BA.4和5佔總比達40.8%，衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，BA.5比例增加或是近日個案宗數呈加速趨勢的原因，若按此升幅推算，香港單日個案突破萬宗並非不可能，至於頂峰是多少，現時難以預測。另據政府專家按七天平均感染人數推斷，香港單日新增宗數破萬，可能在一星期左右出現。

根據醫務衛生局方案，現階段公共衛生設施每天可處理近1.4萬宗個案，下階段可承受近3.2萬宗，醫院管理局總行政經理李立業以患者入院比例維持在4%至5%推算，屆時醫院人手可「勉強處理」。張竹君憂慮，現時港府實行的「精準抗疫」，對醫療系統負荷的影響，不排除有機會收緊社交距離措施，但強調不會輕易作出此決定。

中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌指出，參照新加坡經驗，疫情不會永遠維持高位，當地新一波疫情維持了兩、三個月，估計香港情況相若。

增「來港易」人數至1500 惟比賽封頂500人

在染疫人數呈加劇上升之際，港府昨日公布，即日起增加「來港易」經深圳灣入境的預約名額，由每天1000個增至1500個。根據「來港易」計畫，廣東省或澳門的非香港居民免，取得三天有效核酸檢測陰性結果證明，便可免檢疫入境香港。

但在這之前一天，港府卻突然收緊公開比賽的參加人數，上限訂為500人，令組織者措手不及。以下周日(28日)舉行的香港十公里錦標賽為例，主辦的香港田徑總會周一與當局開會時，仍對活動開綠燈，但周二突接通知，指鑒於疫情升溫，大幅削減包括工作人員在內的活動人數至500人，但田總主席關祺表示，單是報名參加人數已超過1000人，工作人員則有160人。基於公平原則，該會內部評估，無法繼續舉辦活動，只好取消。

他對取消活動感到失望和無奈，亦為準備和練習多時的運動員心痛。他又說，

舉辦一項體育活動需要約半年時間準備，期望港府與體育界能找到新的磨合方法，以免浪費人力及財務資源。

另一個面臨取消的活動是將於10月舉辦的維港渡海泳，香港游泳總會會長王敏超表示，以去年的渡海泳為例，單是工作人員已有700多名，當局的人數上限未有考慮實際情況；該會亦曾建議把一千多名的參加者分批出發，當局亦不同意，但該會會繼續爭取，若維持500人，不排除取消活動。

港府解釋，「十公里錦標賽」和「維港泳」兩項賽事涉及參加人數較多，加上參賽者作賽時需要脫下口罩，傳播病毒的風險較高，故訂定500人的上限。但其科學理據是什麼，發言人沒有正面回應。

立法會體育、演藝、文化及出版界議員霍啟剛對港府的做法感到突然和遺憾，形容體育界是政府的夥伴，但有事便被置於尷尬位置。他擔心，以港府的手法，原訂11月初復辦的國際七人欖球賽和渣打香港馬拉松會否同樣觸礁。現時港府仍然准許有關活動如常舉行，但如果情況有變，將打擊香港的國際形象，期望港府彈性處理，避免再對比賽突然急煞車。

未來兩、三個月舉辦的大型賽事尚有香港山路錦標賽和樂施會的毅行者，主辦組織仍在與港府商討，未收到當局通知。