鮑彤夫人追悼會：親友被禁入場 名人送挽不得署名

中國/鮑彤夫人

鮑彤夫人蔣宗曹的追悼會8月25日舉行，但受當局嚴控，除子女之外，大多數親友都被禁止入場告別，且要求名人送輓聯不得署名。

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鮑彤是中共前總書記趙紫陽的政治秘書和前中央委員，因在89年天安門民主運動期間反對屠殺學生和北京市民而與趙紫陽一同受到整肅。

鮑彤今天發出推特說：

“偌大一個告別廳，只准進30人，減去機關的14人必到，兒孫5人不可阻，親戚只有11位能進，朋友是負數”。

鮑彤還透露：當局“對輓聯進行姓名審查。名人只許署姓，不準署名”。

鮑彤猜測說：“這樣的嚴防死守”，大概是“治國理政的新規定”。

很多網民在鮑彤的帖子下面留言對當局的做法表示意見：

Yu姓網民說：“這是一個違反人性的制度，對於葬禮這樣隆重的純屬個人情感的儀式也如臨大敵，可見專制體制的脆弱和心虛，這也反映了制度中的人普遍滴反人性本質”。

網民凱說：“一路走好，我也是在牆內生活的大陸人，苦於生計，疲於奔命，勞於專制，無法親去送行，只能在這裡謝謝你們兩位老人，謝謝你們的良知與勇氣，致敬鮑老先生和夫人”。

叫水的網民說：“所講的自信都是騙，連自己都不信，連一場追悼會都恐懼”。

名叫Stephen的網民說，這是“顛覆中華傳統僅存的一絲倫理道德，他們在害怕什麼？！致哀，無法言說之痛……”

署名britefeng的網民說: “鮑老節哀，他們的法西斯本性無處不在，請您多多保重”。

李姓網民說：“願老人家一路走好，鮑老及家人保重身體。所謂大國自信，可見一斑。”

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