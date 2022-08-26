中國下周三起撤出入境檢測和接種申報 海關：非放寬防疫政策

中國/防疫

中國海關總署公布，下周三（31日）凌晨零時起，取消對出入境者核酸檢測信息、既往感染情況、疫苗接種日期的申報要求。消息令不少身處大陸的台灣商人和學生熱議，認為這代表日後毋須像過去兩年半般，在乘坐航班前48小時進行核酸檢測。不過，海關總署今(26日)早澄清，修訂只是提高申報效率，防控要求沒有實質性變化，入境人士仍須嚴守提供核酸檢測陰性結果等防疫要求。

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中國海關自2020年1月下旬起，要求入境者申報在班機起飛前48小時內接受兩次俗稱核酸的PCR檢測結果，但海關的官方微信公眾號 「海關發布」25日發布消息，指根據口岸疫情防控形勢，總署於本月31日零時啟用最新的第九版《中華人民共和國出／入境健康申明卡》，當中，第一點已列明，取消對出入境人員核酸檢測信息、既往感染情況、疫苗接種日期的申報要求。

其次，新版表格增加在線確定《採樣知情同意書》的功能，方便旅客簡化現場檢疫流程；公告指出，對以往出入境人員容易產生疑問的項目，新版進行了完善或調整，更利於出入境人員理解和填寫，有關表格將同時於互聯網和手機申報渠道使用。

消息一出，身處中國大陸的台灣商人和學生熱烈討論，不少人解讀為入出境起飛前48小時毋須再做核酸檢測，港區人大代表田北辰更向香港傳媒表示，建議港府跟隨，取消入境前48小時的核酸檢測；但亦有少部分網民認為，還是等各地機場發布具體措施再作確認更為妥當。

不過，海關總署今早發出公告，除確認新表格內容和建議入境者在通關前24小時申報，以節省滯留在入境口岸的等待時間和減少不必要接觸外，還引述海關總署口岸監管司負責人表示，措施旨在提高申報效率，強調並非放鬆防控要求。負責人指出，防控要求沒有實質性變化，旅客在登機前須提供核酸檢測陰性證明，在入境時須接受海關檢疫，入境後須主行隔離醫學觀察。

海關重申，將繼續毫不動搖堅持「外防輸入、內防反彈」總策略，以及動態清零總方針，同時為促進中外人員往來和對外合作，創造最大可能的便利。