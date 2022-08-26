中國女排與伊朗比賽戴口罩引驚訝 官方道歉

中國/女排比賽戴口罩

中國排球協會今天為前一天在菲律賓參加亞洲杯比賽的中國女排隊員在與伊朗的比賽中戴口罩而道歉。中國隊昨天贏了伊朗隊，獲得小組第一。

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中國隊在菲律賓舉行的亞洲杯女排比賽中戴口罩。身着紅色球衣並戴着白色口罩的中國球員，面對穿着黑色球衣、長褲和佩戴頭巾的伊朗運動員對陣，形成不尋常的場景，讓許多人感到驚訝。

中國隊周四在菲律賓帕西格舉行的比賽中以3比1獲勝，獲得小組第一。

據法新社記者指出，中國隊在她們輸掉第一局時，一些球員才開始摘下口罩，漸漸地，所有的隊員都跟着摘下了口罩。

可是也有許多中國網民對這些女運動員的健康表示擔憂。但一名網客在微博上說，"我初看時以為是個笑話。我不知道她們真的戴上口罩。"

法新社說，中國是少數幾個對新冠病毒仍有嚴格的限制措施國家之一，施行局部遏制、旅行限制、近乎強制性的PCR測試和建議甚至強制性的戴口罩。

針對女排爭議，中國排球協會在其微博官方賬戶上發布信息，稱為 "引起廣大公眾的關注和關切 "而道歉。該聲明說，在得知其他參賽國家的女運動員感染了新冠病毒後，代表團讓運動員在進入體育場時戴口罩。

亞洲杯所有比賽都在菲律賓帕西格的PhilSports球場進行，周一結束。

據中國排球協會說：由於組委會沒有對女運動員在比賽中是否應該戴口罩作出明確規定，中國女運動員為了保護自己，在比賽開始後戴上了口罩。中國排球協會說，"由於我們缺乏經驗，我們沒有及時提醒隊員摘下口罩。"

中國女排是世界上最有實力的球隊之一，是2019年的世界冠軍，並於2016年在里約贏得奧運會冠軍。