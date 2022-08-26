中國證監會、財政部與美國監管機構簽署審計監管合作協議

審計監管合作協議

美國公眾公司會計監督委員會（PCAOB）發布消息稱，該委員會與中國證監會、財政部簽署審計監管合作協議，在符合美國法律的前提下，為PCAOB“獲完整訪問渠道”，以對總部設在中國內地和中國香港的註冊會計師事務所開展監管檢查與調查邁出了第一步。

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美國證券交易委員會（SEC）主席加里·根斯勒（Gary Gensler）表示：該協議只是過程中的一步。只有當美國公眾公司會計監督委員會 PCAOB 能夠真正完全自由地檢查和調查中國的審計公司時，該協議才有意義。否則，如果繼續使用這些審計公司，大約 200 家中國公司將面臨在美國交易股票的禁令。

美國公眾公司會計監督委員會表示，這項重大的協議是其與中國監管機構達成的最詳盡、最具規範性的協議。

中國證監會當天宣布，同財政部於8月26日與美國公眾公司會計監督委員會PCAOB簽署審計監管合作協議，將於近期啟動相關合作。合作協議依據兩國法律法規，尊重國際通行做法，按照對等互利原則，就雙方對相關會計師事務所合作開展監管檢查和調查活動作出了明確約定，形成了符合雙方法規和監管要求的合作框架。

證監會稱，合作協議的簽署，是中美雙方監管機構在解決審計監管合作這一共同關切問題上邁出的重要一步，為下一階段雙方積極、專業、務實推進合作奠定了基礎。依法推進跨境審計監管合作，將有利於進一步提高會計師事務所執業質量，保護投資者合法權益，也有利於為企業依法合規開展跨境上市活動營造良好的國際監管環境。