中美簽署審計糾紛協議 避免退市

中國/美國/股市

美國審計監管機構周五表示，已與中國監管機構簽署協議，向檢查和調查中國和香港註冊會計師事務所邁出第一步。據美國監管機構稱，該協議將允許其“自行決定選擇所檢查和調查的公司、審計業務和潛在違規行為，這些都將無需與中國當局協商，也無需徵求中國當局的意見。”美國證券交易委員會主席表示，“如果美國當局無法訪問中國公司的賬戶，它們仍將面臨退市。只有當美國審計監管真的可以對中國的審計公司進行全面檢查和調查時，這項協議才有意義。”

廣告 繼續瀏覽後續

就中美簽署審計糾紛協議，路透社今天報道說，美國上市公司會計監督委員會 (PCAOB) 表示，這是監管機構與中國達成的最詳細、最具規範性的協議。而長期以來，美國監管機構一直要求獲得在美國上市的中國公司的審計文件，但北京方面一直不願讓海外監管機構檢查會計師事務所，理由是出於安全考慮。

這一決定標誌着美中商業關係的重大解凍，對於已經向有機會進入世界最深資本市場的公司投資數十億美元的數百家中國公司和投資者來說，這將是一個巨大的解脫。截至周五，美國監管機構認定阿里巴巴、京東、蔚來等163家企業因不遵守審計要求而面臨交易禁令風險。

據PCAOB 在一份聲明中表示，該協議將允許其“自行決定選擇所檢查和調查的公司、審計業務和潛在違規行為，這些都將無需與中國當局協商，也無需徵求中國當局的意見。”

美國監管機構補充說，其檢查員將能夠“查看包含所有信息的完整審計工作文件，並讓 PCAOB 根據需要保留信息。”它說：“PCAOB 可以直接訪問與 PCAOB 檢查或調查的審計相關的所有人員的面談和證詞。”

中國證監會表示，該協議是解決審計問題的重要一步。它補充說，讓中國公司在美國上市有利於投資者、公司和兩國。據中國證監會的聲明稱，中美簽署協議標誌着雙方“在通過加強合作解決美國上市中國公司審計監管問題上邁出了關鍵一步”。

據路透社說，美國現行規則規定，不遵守審計工作底稿要求的中國公司將在 2024 年初暫停美國交易，但該截止日期可能會提前。

美國證券交易委員會（SEC）主席加里·根斯勒（Gary Gensler）表示，如果美國當局無法訪問中國公司的賬戶，它們仍將面臨退市。他說，“只有當 PCAOB 真的可以對中國的審計公司進行全面檢查和調查時，這項協議才有意義。”

在美國上市的主要中國公司在盤前交易中上漲，阿里巴巴集團控股上漲 2.6%，拼多多（PDD.O）上漲近 6%，百度上漲 3.3%。

路透社說，CGS-CIMB 市場專家 Samuel Siew 表示：“這被視為積極的第一步。然而，從過去的各種突然逆轉中可以看出，事情還沒有完全確定。”