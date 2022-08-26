台灣/中國/軍費開支

台灣將在明年將整體軍費開支增加近14%。這是台灣政府和總統蔡英文的增加防衛開支計畫。在美國國會眾議院主席佩洛西訪問台灣後，中國最近幾周在台灣周圍進行了尤其密集的軍事演習。

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台灣要把軍費開支提高到創紀錄水平。據台灣在8月25日宣布，台灣正計畫增加軍事預算。台灣政府一位發言人援引總理蘇貞昌的話說，"為了保護國家安全，明年的總體國防預算將達到5863億台幣。本台報道說，這將創下歷史新高。

台北提出明年的新軍事預算為4151億台幣（137億歐元），比去年增長13%。這筆創紀錄的款項必須得到議會的批准。負責預算的機構在一份聲明中說，還將為採購戰鬥機分配特別預算。

儘管軍費增加，但台灣在對中國採取的戰略上仍然存在分歧。據台灣輔仁大學講師Jean-Yves Heurtebise說，“當我們談論台灣時，總是有這樣一個問題：台灣是否應該擁有能讓台灣抵禦地面入侵的武器？或者台灣是否應該擁有一種首先包括保護自己不受導彈攻擊的武器？” 據Jean-Yves Heurtebise說：“事實上，台灣是否應該簡單地發展非對稱性武器？”

據Jean-Yves Heurtebise對法廣RFI說：“在軍備方面，烏克蘭的例子似乎表明，大量的小型武器比少量的非常昂貴的武器要好，這些武器很容易被摧毀，例如很多飛機會被導彈摧毀。因此，問題總是在於，我們是否只是要贊成不對稱的防禦？還是我們還要試圖擁有同等武器的能力？在軍事預算方面，台灣一直在一方或另一方之間猶豫不決。爭論一直不休。”

北京認為台灣是中國領土的一部分，而台北則擔心中國會進行軍事干預。在美國眾議院議長佩洛西訪問台北之後，中國本月的大規模軍事演習，使台灣海峽的緊張局勢達到多年來的最高點，加劇了人們對北京將使用武力控制這個中國認為屬於自己的台灣島嶼的擔憂。

在中國國家主席習近平的領導下，北京的武統威脅愈演愈烈，而俄羅斯對烏克蘭的入侵證明，來自鄰國專制國家的口頭威脅可以變成現實。台北的軍隊人數仍然遠遠低於北京，根據五角大樓的估計，台北只有88,000名地面部隊，而中國則有100萬。近年來，由於越來越擔心中國的軍事攻擊行動，以及中國對台灣防空識別區更頻繁的入侵所帶來的持續壓力，台灣一直在升級所擁有的老化的戰鬥機機群。

根據法新社彙編的數據，去年，台灣記錄了約950次中國戰機入侵台灣防空識別區，是2020年380次左右的兩倍之多。