國際人權官員：陳日君主教被捕 香港宗教自由更堪憂

宗教自由

美國國際宗教自由委員會（USCIRF）專員、前美國國會眾議員弗蘭克.沃夫（Frank Wolf）近日在《福克斯新聞網》刊文說，陳日君主教被捕，表明香港的宗教自由受到來自中共更多的威脅。

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沃夫的文章翻譯如下：我去過中國監獄，那裡至少可以說是殘酷的。中共監禁90歲的天主教紅衣主教陳日君，對他來說將形同被判死刑。

2022年5月，香港當局以虛假罪名逮捕了陳日君主教，指控他和其他四人“勾結外國勢力”，危害了中國國家安全。儘管被保釋，他的處境仍然岌岌可危。

陳日君主教的被捕引發了國際社會的強烈抗議，因為這標誌着香港和中共政府新的墮落。 作為美國國際宗教自由委員會的專員，也是受到許多人欽佩的陳日君主教的老朋友，我對他的安全深感擔憂。

香港曾經是一個自由繁榮的國際金融中心，“高度自治”和公民自由得到《中英聯合聲明》和香港基本法的保障。

今天，中共政府違背承諾，正在剝奪香港的法治和公民自由。作為一項基本權利的宗教自由也將不可避免地受到侵蝕。事實上，我們親眼目睹這座自由城市正在演變成一個日益壓制的社會。在這個社會中，任何抵抗政府暴政的人都不安全，包括宗教領袖和社區。

例如，在2020年12月，香港當局針對“好鄰居北區教會”及其牧師陳榮光下手，顯然是對他們從事的民主和社會活動進行政治報復。香港著名宗教人物如陳日君主教高調被捕，標誌着情況變得更糟，並引發了人們對香港宗教自由未來的擔憂。

利用《國安法》中泛泛而又模糊的條款來針對陳日君主教，這尤其令人不安。當局可以利用法律任意迫害更多參與香港民主抗議的宗教人士和組織。香港的宗教人士將被迫違背良心或信仰服從政府的意志，否則將面臨可怕的後果。

陳日君主教不僅是香港的民主活動家，而且一直在孜孜不倦、直言不諱地倡導中國的宗教自由和人權。他是許多人的英雄和榜樣。

在我擔任美國國會眾議員時，我多次會見陳日君主教，親眼目睹了他對宗教自由的承諾。 由於他現在面臨巨大的逆境，我們必須為他發聲，不僅要確保撤銷對他的指控，還要支持香港和中國所有人的宗教自由。

我敦促美國政府為宗教自由挺身而出，並確保陳日君主教不會被忘記。