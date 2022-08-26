德國聯邦經濟部計畫收緊對華投資擔保 自民黨立即踩剎車

投資

據德國《商報》報道，面對台海危機，綠黨領導的德國聯邦經濟部開始改變對華經濟政策，計畫收緊政府對海外企業投資擔保的條件。但聯盟黨之一自民黨立即踩剎車，批評了這一計畫。

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自民黨議會黨團經濟政策發言人 Reinhard Houben表示，“毫無疑問，許多德國公司需要減少對中國市場的依賴。但這不能意味着完全限制國家對外國投資的擔保。”他說，國家應採取激勵措施，而不是限制措施。國家必須對擔保進行延期。同時，聯邦政府還應避免控制企業在國外領土上的投資。

據科隆德國經濟學院信息服務部消息，德國政界希望德國經濟界減少對中國的依賴，但現實是，德國經濟擴大了中國業務。

減少對中國經濟的依賴，這是德國政治家和商業領袖們一段時間以來一直在倡議的事情，但現實不是這麼回事。德國公司在中國的直接投資從未如此之高，進口也是如此。如果與中國發生經濟衝突，一些公司可能面臨破產的威脅。

德國在經濟上依賴其他國家。俄羅斯對烏克蘭的戰爭造成的天然氣危機已經痛苦地顯示了這一點。而下一個問題已經迫在眉睫：如果中國與台灣的衝突升級，西方社會可能會對中國實行經濟制裁。但許多德國公司對地緣政治風險和美中貿易戰的反應是，更多地投資中國，而不是更少，與德國政界和經濟界代表們長期以來提倡的減少對中國的依賴背道而馳。德國經濟研究所最近的一項評估顯示了問題的範圍。這些數字讓人們對多個領域感到擔憂。

比如，在2022年上半年，德國公司在中國投資了100億歐元。這半年的投資數字比2000年以來所有完整年份的年投資數字都要高。目前半年的數字與2021年的整體情況相比，代表了75%的增長。

德國公司不僅在中國的商務活動中投資更多，雙邊貿易趨勢也指向了錯誤的方向。今年上半年，德國對中國的出口與2021年相比，只增長了2.9%，但進口卻增長了45.7%。從一月到六月底，德國所有進口商品中，約有1/8是來自中國。這是有史以來最高份額，並帶來嚴重貿易逆差。僅在2022年上半年，德國購買中國商品的支出超出對華銷售收入410億歐元。這是第一次出現如此巨大的貿易逆差。數據顯示，更多地投資中國以獲得短期收益比降低過多依賴的長期風險對德國企業更有吸引力。如與中國發生貿易衝突，一些德國公司可能將面臨生存問題。

德國經濟學院認為，國家可以採取多種行動，改善現狀。一是促進經濟多樣化，與其他新興經濟體建立貿易和投資關係。二是廢除國家保護。三是進行需求風險管理，並對中國業務進行重點風險管理，以便在發生重大損失時。德國納稅人不必以金錢和擔保的方式介入。對風險非常高的公司，國家可以要求公司建立資本儲備。