乾旱警報

法國記者：乾旱令中國面臨糧食安全的挑戰

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Un agriculteur pompe de l'eau dans un champ pour l'irriguer dans la ville de Xingang, district de Fanchang de la ville de Wuhu, province de l'Anhui (est de la Chine), le 23 août 2022.
Un agriculteur pompe de l'eau dans un champ pour l'irriguer dans la ville de Xingang, district de Fanchang de la ville de Wuhu, province de l'Anhui (est de la Chine), le 23 août 2022. © ZHOU MU / XINHUA
作者： 法廣
3 分鐘

中國面臨著多地超過40度的氣溫、乾涸的河流和停電，已經發布了今年第一個全國性的乾旱警報。法國記者表示：連續兩個月的高溫和乾旱致使20%的農作物遭到毀壞。

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報道說：這是中國 60 年來經歷的最熱的夏天。農作物收成註定是災難性的。從喜馬拉雅山腳下到上海的摩天大樓，這個夏天，一半兒土地的中國人都熱得難以喘息。

由於 70 天的熱浪和異常乾旱，20% 的農作物被毀。秋收已經受到影響，尤其是在廣闊的中原地區，被譽為是中國的糧倉，中部地區對水的需求可想而知。

據國家氣象中心專家廖耀明介紹，“農業生產受到嚴重影響，長江流域稻穀、棉花受災，西南地區玉米、大豆受害。沒有灌溉系統，這些莊稼是白種了。”

面對緊急情況，政府發布了15億歐元的農業補貼，用於支持農民。特別是因為這次乾旱天是與去年春天已經推遲播種，那是因為新冠疫情的緣故。為了給大氣降溫、給莊稼澆水，北京也在嘗試人工降雨。所謂人工降雨就是通過“雲催化”（cloud-seeding），也就是用飛機、火箭或地面發生器等手段向雲層中發射化學物質，加速冰晶的形成，最終形成降雨

法國記者表示：在中國，糧食安全是一個敏感的話題，歷史上經歷的饑荒讓當局和民眾都很不安。因此，在糧食供應已經受到烏克蘭戰爭破壞的情況下，收成不佳可能會增加中國對糧食的進口量。

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