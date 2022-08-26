法國記者：乾旱令中國面臨糧食安全的挑戰

乾旱警報

中國面臨著多地超過40度的氣溫、乾涸的河流和停電，已經發布了今年第一個全國性的乾旱警報。法國記者表示：連續兩個月的高溫和乾旱致使20%的農作物遭到毀壞。

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報道說：這是中國 60 年來經歷的最熱的夏天。農作物收成註定是災難性的。從喜馬拉雅山腳下到上海的摩天大樓，這個夏天，一半兒土地的中國人都熱得難以喘息。

由於 70 天的熱浪和異常乾旱，20% 的農作物被毀。秋收已經受到影響，尤其是在廣闊的中原地區，被譽為是中國的糧倉，中部地區對水的需求可想而知。

據國家氣象中心專家廖耀明介紹，“農業生產受到嚴重影響，長江流域稻穀、棉花受災，西南地區玉米、大豆受害。沒有灌溉系統，這些莊稼是白種了。”

面對緊急情況，政府發布了15億歐元的農業補貼，用於支持農民。特別是因為這次乾旱天是與去年春天已經推遲播種，那是因為新冠疫情的緣故。為了給大氣降溫、給莊稼澆水，北京也在嘗試人工降雨。所謂人工降雨就是通過“雲催化”（cloud-seeding），也就是用飛機、火箭或地面發生器等手段向雲層中發射化學物質，加速冰晶的形成，最終形成降雨

法國記者表示：在中國，糧食安全是一個敏感的話題，歷史上經歷的饑荒讓當局和民眾都很不安。因此，在糧食供應已經受到烏克蘭戰爭破壞的情況下，收成不佳可能會增加中國對糧食的進口量。