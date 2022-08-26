烏戰：中國愈加對俄羅斯給予更有力的支持

中國/俄羅斯/烏克蘭戰爭

俄羅斯入侵烏克蘭6個月後，烏克蘭正在點數俄羅斯坦克的屍體殘骸，而歐盟承諾將與烏克蘭人長期在一起。而在那些沒有譴責俄羅斯入侵的一方，還有中國，根據中國外交部門的說法，這是一種 "堅如磐石的友誼"。中國國家主席甚至可能在今年秋天在印度尼西亞參加G20會議時與普京會面。

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據本台在北京的記者Stéphane Lagarde報道稱，這將是習近平在新冠病毒疫情近三年來的第一次出國，不過尚未得到官方確認。無論如何，該邀請是由印度尼西亞總統維多多於7月底在北京發出的。如果習近平在11月去巴厘島，他將與他的俄羅斯同僚普京會面，會見的照片當然不會與去年2月時完全一樣，當時中國尋求打破與西方抵制冬奧會開幕式有關的相對孤立。

但經過六個月的烏克蘭戰爭，俄羅斯經濟對中國市場的依賴已經增加，有人說是此"附庸化"。今年夏天，中國對俄羅斯石油和天然氣的進口再次增加，莫斯科正在成倍增加與世界第二大經濟國家炫耀的機會。在中國方面，最近對中俄 "友誼 "的宣傳較少，而這些關係在今年冬天普京向烏克蘭派遣坦克之前被描述為 "前所未有"。

但在台灣緊張局勢的背景下，中國需要這個俄羅斯盟友來對抗中國所認為的美國及其盟友在亞太地區的戰略圍堵。俄羅斯和中國軍隊正在加緊聯合展示武力，雙方軍方參謀部像每年在俄羅斯 "沃斯托克 "軍事演習以及9月在烏茲別克斯坦舉行的上海合作組織峰會上一樣經常進行會晤。

在6個月的侵烏戰爭中，中國對俄羅斯的支持越來越多。中國官方的關於烏克蘭戰爭說法，已經從北京在烏克蘭問題上的 "既不，也不 "轉為捍衛 "俄羅斯的安全權"，中國與俄羅斯保持最高層次的密切關係。

習近平預計將在今年秋天的中共二十大上獲得中國共產黨首腦任期延長，非常了解普京。這兩個人面對面地會面大約已有20次。他們有着相同的野心，對安全問題有着相同的看法，而中國和俄羅斯的意識形態專家則一起談論 "復興 "和新發現的國家力量，異口同聲地談論 "自由媒體"，並不放過任何機會呼籲建立 "世界新秩序"。

北京和莫斯科面對所稱的 "單極世界 "已經結成統一戰線，對此習近平和普京應在下一屆G20峰會上再作展示。