美國對等取消中國航空公司的26個航班

美對等取消中國航班

美國政府宣布，將暫停四家中國航空公司從美國飛往中國的26個航班。這個決定是在中方以發現新冠病毒病例為由暫停美國航空公司航班之後作出的。

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美國交通運輸部8月25日批評中國方面的做法違反了兩國簽署的航空旅行協議，對美國航空公司實施不公平待遇。中方要求暫停美國航班的原因是據稱在美國航班的旅客中發現了感染病毒的病例。

據美國交通運輸部信息，美國監管機構叫停了中國國航（Air China）從美國紐約市飛往中國的七個航班，以及中國國航、東方航空、南方航空和廈門航空等四家航空公司從洛杉磯飛往中國的19個航班，共計26個航班。

路透社說，這些航班停飛時段在9月5日至9月28日。

美國交通運輸部說，被暫停的中國航班的總數與北京根據所謂“熔斷”機制而取消的美國航空公司的航班總數相同。這些美國航空公司是：聯合航空（United Airlines）、美國航空（American Airlines）和達美航空（Delta Airlines）。

中共“清零”抗疫政策的目的是把新冠病毒堵在國門之外，而世界其它國家都已經或正在轉向與病毒共存的抗疫模式。美聯社說，中國的做法可以把病毒感染病例數字保持在較低的水平，但這樣做卻打亂了國際旅行、製造業和貿易活動。北京雖然放寬了旅行限制，但大多數外國旅行者仍然受到限制，不能入境中國。

今年8月7日之前，中方規定，如果外國航班上發現有九人檢測陽性，那麼這家航空公司就需要暫停這個航班飛行兩個星期或者把航班乘客人數減少40%。

8月7日，中國民航局調整了國際航班熔斷措施，對確診旅客人數達到五例的航空公司單一入境航班，如果確診旅客佔比達到該航班入境旅客人數4%的時候，該航班停運一周。這個佔比達到8%的時候，該航班停運兩周。

美國交通運輸部認為，中方的這個做法讓美國航空公司為那些登機時檢測隱性，但到達中國時檢測陽性的乘客承擔了“過度的責任”。

美國交通運輸部指出，中國的做法是建立在“完全超出航空公司控制”的前提之上，“如果北京堅持執行‘熔斷’機制，我們將保留採取進一步行動的權利。”