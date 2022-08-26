聯合國人權事務高級專員巴切萊特即將卸任 但無法確認何時公布新疆人權報告

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聯合國人權事務高級專員巴切萊特即將卸任，但無法確認何時公布備受關注的新疆人權報告

聯合國人權事務高級專員巴切萊特即將卸任，在 8 月 25 日舉行的最後一次新聞發布會上表示她無法確認何時公布備受關注的新疆人權報告，同時承認受到來自各方巨大壓力。非政府組織“人權觀察”不滿巴切萊特一再拖延公布日期。

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將於下周卸任的聯合國人權事務高級專員巴切萊特8月25日舉行任內最後一次新聞發布會上說不確定何時公布有關中國新疆人權調查報告，她表示收到中國政府提供的新文件，正在核實中，她期望能在離任前公布這份備受關注的新疆人權報告。

新疆問題專家和人權組織近幾年對公布的衛星圖片和資料進行分析指出中國當局對新疆人關押進行再教育，有侵權行為，北京則否認大規模拘留新疆維族人。

自 2017 年底以來，聯合國人權辦公室收到了有關中國政府侵犯維吾爾人和其他少數族裔人權的指控，隨後 2021 年人權理事會宣布要進行“獨立評估” ，聯合國人權事務高級專員巴切萊特於2022年5月對新疆地區訪問，只是呼籲北京避免對新疆採取“武斷”措施，引發爭議，受到人權組織批評。

巴切萊特在本次新聞發布會上坦言受到來自各方公布或者不公布這份新疆人權報告的巨大壓力，特別是最近一年多來收到大量信件要求公布這份報告，同樣近期收到40多個國家的信件要求不公布這份報告。

非政府組織“人權觀察”執行長羅斯(Kenneth Roth)告訴法新社，聯合國人權事務高級專員巴切萊特一再拖延公布有關新疆問題報告，對維護人權不利，他期望這份關於新疆報告紮實，能夠增加準備譴責中國的政府數量，目前已經有 47 個國家在聯合國施壓，要求關注新疆人權狀況。

聯合國在2018年底首次披露了新疆數百萬維吾爾族人被拘留的情況。

美國2020和2021年對被指控在新疆犯下人權迫害的中國官員進行了制裁，並對涉嫌使用強迫勞動的新疆產品實行禁止進口措施。