許家印砸錢督辦的青少年足球隊踢假球遭調查 中國高層很關注

中國/恆大/青少年足球踢假球

中國當局已下令加強對地方足球聯賽的監管，並對不良房地產開發商許家印恆大集團旗下的15歲以下球隊清遠隊放水輸掉比賽涉嫌打假球的行為進行調查。

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據英國金融時報報道，中國當局調查恆大青年足球隊的敗績，並下令加強對地方聯賽的監管，因為有打假球的指控。

2012年，恆大創始人許家印在西班牙皇家馬德里俱樂部教練的幫助下，在中國南方的廣東省清遠市建立了稱之為世界上最大的一家寄宿足球學校。但是，負債纍纍的恆大地產集團的內爆，使得該學校在過去12個月里被財務問題困擾，中國媒體報道也說學校一直在流失教師和學生。

8月初，15歲以下該校球隊意外輸球的視頻在中國社交媒體上瘋傳，引發了對假球的懷疑。該校清遠隊在該場比賽里到第68分鐘之前一直以3-1的比分戰勝另一支廣東本地球隊，但最終卻以5-3的比分輸掉比賽。視頻顯示，清遠隊在比賽的下半場放慢了節奏，在超過10分鐘的時間裡只派出了10名球員上場。

中國足球協會要求全國的比賽組織者進行 "自我糾正"。中國足協8月17日發布的通知還宣布成立一個工作組，加強對地方聯賽的監督。

該協會在15歲以下的比賽結束後一天就向廣州派出了一個調查小組。廣東的共產黨紀律監察部門已經對涉嫌假球事件展開了自己的調查，並表示它將對任何錯誤行為持 "零容忍"。

據商業出版物《財新》報道，中國足協主席周一表示，涉嫌假球事件已經引起了北京高層領導的關注。

中國足協主席稱，"打假球不會推動中國足球進步。"中國國家體育總局副部長出席了一次會議，批評說，"這種現象是不能容忍的。"

據一位足球博主說，他認為清遠隊是故意輸掉比賽的，但其他許多此類事件都沒有被發現。"博主說：“假球在中國足球中其實很常見，但很少有人被曝光。”

據該報道，許家印砸錢辦足球學校符合中國國家主席習近平的願望，習近平稱自己是一個狂熱的足球迷，習近平希望利用這項運動為國家的年輕人注入活力，提高中國足球水平，並加強中國在國外的影響。在恆大推動下，職業球隊廣州俱樂部曾贏得亞洲冠軍，並吸引了國際人才，如前切爾西經理路易斯-費利佩-斯科拉里和意大利教練、前世界盃冠軍後衛法比奧-卡納瓦羅。

但中國的職業足球聯賽已經陷入危機，其他由負債公司贊助的俱樂部紛紛倒閉，國際球員也因俱樂部資金耗盡而離去。中國的疫情清零政策也使中國對外籍人士的吸引力下降。

金融時報引述諾丁漢大學副教授、《中國足球夢》一書的編輯喬納森-沙利文說，中國許多開發商和企業為了政治和商業利益參與到足球中來，由此更好地獲得開發權和優惠的貸款。他說："投資足球雖然是直接賠錢的，但在中國往往有'間接補償'，"他解釋說，中國公司可以在地方和中央政府那裡積累政治 "積分"。"他說：“由於所有這些安排都是不透明的和非正式的，因此存在着多種形式的腐敗空間。”