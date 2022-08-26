路透：中國海軍開始抹去假想的台海中線

台灣/台海中線

中國海軍開始抹去假想的台灣海峽中線。然而近 70 年來，一條想象中的台灣海峽沿台灣與中國大陸相連的線有助於維持和平，但隨着中國現代化海軍的實力，所謂的中線看起來越來越沒有意義。現在，台灣正準備迎接來自中國規模大得多的海軍的軍艦，這些軍艦經常越過中線，這是憤怒的北京為抗議三周前美國眾議院議長南希佩洛西訪問台北而採取的步驟的一部分。

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據路透社今天報道稱，中國從未正式承認美國將軍於 1954 年在共產主義中國和美國支持的台灣之間的冷戰敵對高峰期設計的路線，儘管中國人民解放軍在很大程度上尊重它。

據一位熟悉該地區安全規畫的台灣官員說：“他們想增加對我們的壓力，最終目標是讓我們放棄中線。”這位官員稱，“他們想讓這成為事實。”一些台灣官員表示，台灣“不可能”放棄這條線所代表的緩衝區概念。

台灣外交部長吳釗燮本月在新聞發布會上說，不能容忍現狀的改變。吳釗燮說：“我們需要與志同道合的夥伴攜手，確保中間線還在，維護台海和平穩定。”

其他官員和安全分析師警告說，台灣很難在不增加危險升級風險的情況下保衛這條防線。

台灣官員表示，如果中國軍隊進入其 12 海里的領海，台灣將不得不在軍事上作出反應，但除此之外，沒有立即計畫賦予軍方或海岸警衛隊更多的反應權力。

台灣總統蔡英文多次表示，台灣既不會挑起衝突，也不會升級衝突。

據路透社說，國際對台灣的支持是否足以阻止中國在世界上最繁忙的航道之一的台灣一側巡邏，或者台灣的朋友是否會幫助它維持這條航線，這是值得懷疑的。

美國和其他西方國家的海軍艦艇通過海峽航行，是為了突出他們所維護的國際地位，而不是嚴格執行沒有法律地位的假想線。

台灣海峽寬約 180 公里（110 英里），最窄處的中線距台灣水域約 40 公里（25 英里）。

台灣官員警告說，在台灣領海附近建立中國海軍存在將擴大台灣海峽的軍事力量，並使中國的任何封鎖或入侵變得更加容易。最終，一條多餘的中線也將進一步挑戰美國長期以來在中國近海即所謂的第一島鏈的主導地位，並幫助中國將其力量投射到太平洋。

中線並沒有標記它的特徵。但多年來，中國一直默認它，但在 2020 年，外交部發言人表示它“不存在”。中國國防部和台灣事務委員會對此表示贊同。

最近幾天，雙方的護衛艦和驅逐艦一直在玩貓捉老鼠的遊戲，中國船隻試圖繞過台灣巡邏隊越界。中國戰機本月也越線，雖然只是衝過了一小段路，但中國空軍過去很少這樣做。

據台北國家政策基金會智庫安全分析師Chieh Chung表示，中線共識的“推翻”增加了意外衝突的風險。該分析師說，台灣海警和軍隊的交戰守則應該重新審視，以賦予他們更多的權力和法律保護，以應對來自中國軍隊日益複雜的挑戰。

幾周之內，預計美國軍艦將駛過台灣海峽，突顯了他們眼中的國際水道地位，這不可避免地會惹惱中國，中國聲稱對該海峽擁有主權和其他權利。

但預計美國船隻不會在中線兩側挑戰中國船隻。

三名不願透露姓名的美國官員表示，中國越過中線的戰術意義不大。一位官員告訴路透社：“這是一條具有象徵意義的假想台詞，有點像戳台灣的眼睛。”他們說，美國認為沒有必要維護這條線的地位或反對中國跨線的行動。

加利福尼亞州美國海軍研究生院的學者克里斯托弗·托梅（Christopher Twomey）表示，他相信美國海軍將這條線視為“政治產物”，而不是合法產物。Twomey 以私人身份發表講話說，不應誇大危險，並將繼續承認和使用該海峽作為國際水道。他將中國的活動描述為“政治聲明”。