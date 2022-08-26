逾13.3萬BNO持有人獲批移英 上季申請人微跌7% 惟批准人數大增19%

香港/移民

香港移民潮持續，根據英國內政部最新公布，今年第二季有1.8萬名港人申請BNO（英國國民海外護照）簽證計畫赴英，較上季微跌7.2%；但同期共批准逾1.9萬份申請，較上季大增19%。這令計畫推出一年半以來，共有133207人獲批可以在英國居留五年後申請入籍，當中大部分是港人。

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BNO簽證計畫是英國因應《港區國安法》對香港人權的壓迫而在去年1月31日推出，計畫容許於1997年前獲英國發出BNO的港人申請進入英國，不再有工作和留英半年的限制，讓他們在當地居留五年後，申請永久居民身分。由本年10月開始，計畫將放寬，容許97年香港回歸後出生、因而沒有BNO身分的18歲或以上年輕人，在父母一方是BNO護照持有人的情況下，獨立申請BNO簽證。

英國BNO計畫今年首季較前大幅上升25%，第二季稍為回落，根據內政部在當地時間25日公布的最新數據，第二季收到18100份BNO申請，當中10600份由主申請人提出，其餘7500份屬受養人。同期，當局批出18587在英國境外地方提出的BNO簽證申請，在英國境內獲批的BNO簽證則有878人，合共19465人獲批。期內被拒的申請有96人，但當局未有透露拒簽原因。

根據官方數字統計，自2021年1月31日推出至今年6月，BNO簽證的申請總數為141500份，共批准133124份申請，批准率為94%。

另據內政部公布，自BNO簽證計畫啟動以來，64%的獲批申請人是BNO和/或香港特區護照持有人，但七成七獲批受養人持有其他國家和/或香港以外國家護照，其中75%是中國護照持有人。