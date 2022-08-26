20大前敏感期 熊貓翠翠生子被指諷習評論被關閉

中國/熊貓

四川大熊貓“翠翠”日前產下幼仔，中國官媒特地公開徵名，卻出現“祈翠”、“翠翠翠”等字眼，意外引發熱議。由於“翠”字被認為有詛咒中共總書記習近平之意，網絡評論區遂立刻被關閉。

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據中央社今天報道說，“翠”字的上半部“羽”，在簡體字中是兩個“習”字的並列，使這個字被拆分為“習習卒”，被部分立場反共的網友解釋為“習近平死兩次”之意，常用來加以諷刺。因此，“翠”字也不時成為中國網絡敏感字。如今正值中共20大將近，“翠”字更顯得敏感。

有中國民眾認為，目前正值政治敏感期，近來網絡審查明顯感覺更趨嚴格，加上“動態清零”及經濟衰退導致民怨，一些網友藉“翠翠”生幼仔取名的機會嘲諷，是藉此宣洩情緒的表現，並反映當今中國的民情。

這起“祈翠”風波的起源是中共官媒央視的微博帳號。18日，央視公布四川卧龍保育基地大熊貓“翠翠”生下幼仔的消息，並向網友公開徵名。不料，這則軟性新聞的評論區，卻引來了數量出乎意料的留言。

根據網絡上尚存的截圖顯示，中國網友先後留下了“翠翠翠”、“翠翠翠翠”、“核翠”、“祈翠”、“二十大翠”、“翠翠，就叫翠翠”、“讓我們一起來祈翠”的名字。還有人語帶諷刺地寫下“好可愛的名字，我感動，又不敢動”等語。

中央社綜合網友反映及自由亞洲電台消息，央視這則公開徵名的評論區留言數量短時間內即告暴增，大約累積達1500條時，評論區即突然被關閉，無法評論；不久後，轉發央視這條微博的人民日報、北京日報微博，也緊急關閉了評論區。據報，部分中國民眾在不滿當局“動態清零”損及經濟及權益的強大民怨下，網絡上興起了“祈翠文化”，還曾出現“今日祈翠”、“祈翠超話”等主題，但不久就被封殺。