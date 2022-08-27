一位前中國冠軍說她在2000年奧運會上不得不故意輸球

中國/假球

前中國羽毛球冠軍葉釗穎在丹麥電視二台周六今天播出的採訪中說，她在2000年悉尼奧運會上被迫故意輸球，以提高一名同胞隊友的奪金機會。丹麥電視台對這位中國球員的採訪是在西班牙馬拉加進行的，葉釗穎與她的丈夫、前中國足球明星郝海東流亡在西班牙。這對夫婦告訴TV2，自從這位前足球運動員郝海東在2020年6月激烈批評中國當局以來，他們幾乎沒有希望再回到中國。

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一位前中國羽毛球冠軍說她在2000年奧運會上不得不故意輸球。這位在澳大利亞獲得銅牌的前世界第一說，她在團隊的壓力下輸掉了與龔智超的半決賽，以便龔智超在與丹麥冠軍卡米拉-馬丁的決賽前不 "太累"。

據法新社今天引述葉釗穎說，“他們在賽前告訴我，讓球不應該太明顯。”現在流亡在西班牙的中國前球員說：“他們告訴我，我也不應該讓龔志超疲於奔命太累，我應該打兩盤就可以輸了。”葉釗穎說，"如果你重放比賽錄像，我在一開始真打，但後來我就開始主動放球，把羽毛球打出界或往網下打。"葉釗穎是在接受丹麥TV2採訪時作曝料。

這位中國前球員在指控奧運會期間有一場安排好輸贏的比賽時，並沒有準確說出中國教練組中究竟是誰要求她輸球。

葉釗穎說，“我們感到非常無力，因為我們獨自一人不可能對抗這個系統。”奧運會對運動員來說幾乎是一生一次的機會，所以這真的很悲哀。但作為一個人，我無能反對這個體制。"

法新社說，被官方判斷為更有可能獲得金牌的龔志超，確實在決賽中以優勢戰勝了卡米拉-馬丁。

在一份聲明中，世界羽毛球聯合會說它將 "非常認真地 "對待 "這種性質的指控"。

世界羽毛球聯合會主席、丹麥的托馬斯-倫德說："雖然聯合會不能評論與這一歷史性事件有關的具體細節，但羽毛球運動不允許任何形式的安排比賽。"他說他希望通過對任何安排採取 "非常堅決 "的行動來 "保護這項運動的完整性"。

對這位中國球員的採訪是在西班牙馬拉加進行的，葉釗穎與她的丈夫、前中國足球明星郝海東在那裡流亡。這對夫婦告訴TV2，自從這位前足球運動員郝海東在2020年6月激烈批評中國當局以來，他們幾乎沒有希望再回到中國。