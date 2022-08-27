中國房市創意促買房 專家建議農民應進城買房再開車回鄉種地遭批割農村韭菜

中國/房地產/割韭菜

中國房市寒冬，北京師範大學房地產研究中心主任董藩日前針對農民買房問題主張，縣城裡能“增長的見識”及公共服務和農村完全不同，農民應到縣城買房，有需要再開車回鄉種地，引發爭議。網絡有對此建議不以為然的網民留言“不要建議”，結果獲得不少共鳴，一度在新浪微博熱搜名列前茅。

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中國專家看房市，有稱農民應進城買房，開車回鄉種地。據中央社今天報道稱，鳳凰網影音財經節目“封面直播”日前訪問北京師範大學房地產研究中心主任董藩，解讀中國房地產市場的走向與變革。他在節目中談到“農民要不要到縣城買房的問題”時，作上述表示。

據董藩主張，如果農村的生產經營不受影響，他還是主張農民到縣城裡去住的，畢竟“越大的城市越文明、越大的城市越繁榮、越大的城市越公平”。且農民住到縣城裡，醫療、教育、生活環境等都會有很大的改善，也享受得到城市文明和現代文明。據他表示，在縣城裡，一個人“享受到的公共服務，能接受到的訊息，增長的見識”，和農村的環境是完全不一樣的。而這對於提升農民個人的素質，是非常必要的。

當主持人問到，如果農民搬進縣城後要如何繼續種地時，董藩回答，如果一些農民仍需要在農村種地，可以在“需要的時候開着車過去種地”。除主張農民進城買房再開車回鄉種地，董藩還建議買房還貸時間能延長到40年，大大減輕年輕人購房壓力，“退休了還貸也無所謂，因為退休了還有退休金”。而且，退休時所還貸款占收入的比重“也很少很少了”。

據該報道，董藩這一建議，在中國網絡引起不少爭議，批評聲浪不小。相當比例的網友質疑，如今種糧收入微薄、越種越窮，還要農民幫着救房市“是何居心”？“上班回老家種田，下班進城睡覺，有沒有搞錯”？“這是要割農民韭菜嗎”？