中芯國際計畫在天津建晶圓廠

中國/中芯國際

中國芯片代工企業中芯國際透露已簽署框架協議，將投資 75 億美元在天津新建一條 12 英寸代工生產線。路透社說，這些計畫標誌着這家總部位於上海的公司正在進行擴張。

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據路透社報道稱，中國芯片代工廠中芯國際將投資75億美元在天津新建晶圓廠。中芯國際因與中國軍方的關係而受到美國制裁，但該公司否認該指控。

根據周五晚些時候提交的一份文件，新晶圓廠將擁有每月 100,000 片 12 英寸晶圓的生產能力。該文件稱，該工廠將作為中芯國際的子公司與天津市西青區政府合作運營，初始註冊資本為50億美元。

在政府資金的部分支持下，中芯國際是中國領先的芯片製造商。雖然它主要為生產後緣芯片的全球客戶提供服務，但在技術實力和市場份額方面仍落後於台積電(2330.TW) 。

隨着華盛頓和北京在芯片技術的獲取和開發方面展開競爭，中芯國際一直在擴大產能。中芯國際在 2020 年底表示，將在北京建造一座 12 英寸晶圓廠，隨後於去年宣布在深圳和上海建立新晶圓廠。

據路透社說，天津工廠將是該公司在中國建設的第四個工廠，與在中國運營的三個 8 英寸工廠和三個 12 英寸工廠相輔相成。

2020 年底，華盛頓對中芯國際實施制裁，禁止使用某些製造設備，實際上禁止該公司生產使用 7 納米工藝節點生產的芯片。雖然制裁旨在阻止中芯國際生產符合行業標準的先進芯片，但一些分析師發現有跡象表明中芯國際仍然設法生產了 7 納米芯片。