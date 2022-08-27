台灣稱中國的軍演加強了國際團結

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台灣外交部長吳釗燮說，北京在台灣周邊的大型軍事演習，只是加強了盟友訪問民主台灣和顯示團結的決心。

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據法新社報道稱，台灣稱中國的演習加強了國際團結。台灣外交部長吳釗燮說，"我們不會因為中國對台灣的威脅而停止交朋友。" 吳釗燮是26日在與外國媒體見面時這樣說。

北京進行了前所未有的陸上和海上對台軍事演習，以報復美國眾議院議長南希-佩洛西8月初對台灣的訪問，並使緊張局勢上升到幾十年來的最高水平。

在佩洛西訪問之後，三位美國政策制定者前往台灣，其中包括田納西州參議員瑪莎-布萊克本，她於周五與台灣總統蔡英文會面。

法新社說，台灣一直生活在北京入侵的威脅之下，北京認為台灣是中國領土的一部分，總有一天會被收復，如果有必要的話，還要用武力。北京對任何可能賦予台灣合法性的外交行動都很反感，並對西方官員和政治家的訪問做出了越來越多的侵略性反應。

據吳釗燮說，中國的武力展示適得其反，將會有更多外國政要訪問台灣。吳釗燮說，"由於中國對台灣的軍事壓力，比以前更多的人都想來表示支持。" 據吳釗燮說，"許多國際友人已經告訴我們，他們對來台灣訪問非常感興趣，他們的目標非常簡單：展示他們的團結。"

美國共和黨人、美國前總統唐納德-特朗普的堅定支持者布萊克本解釋說，她此行是為了 "向北京發出一個信息：我們不會被嚇倒"。

台灣總統蔡英文在與美國參議員會面後表示，"這些熱情的姿態（......）和堅決的支持，加強了台灣保衛自己的決心。"

法新社說，在佩洛西之後不久，儘管中國軍演與警告，另一個由參議員埃德-馬基率領的國會代表團訪問了台灣。然後，本周早些時候，印第安納州的共和黨州長埃里克-霍爾科姆（Eric Holcomb）也抵台訪問。