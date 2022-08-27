央視記者“一失足” 三星堆千古文物可能碎了

中國/三星堆

中國官方喉舌央視的記者採訪位於四川的考古地三星堆，不慎失足跌落遺址坑中，消息靈通的中國網友隨即上傳國寶疑似毀損的圖片和訊息，對於相關傳聞央視並未澄清說明。

廣告 繼續瀏覽後續

據中央社今天引述消息報道稱，中國央視記者採訪考古地失足，疑似毀損三星堆國寶。據香港明報今天稱，四川廣漢三星堆遺址日前出土一件尺寸約1公尺的青銅器神獸，央視記者赴現場採訪並與北京總台連線直播。上傳至微博的影音畫面顯示，事發時間是23日下午5時36分，負責訪問手持麥克風的女記者與受訪者向前緩步移動，掌鏡的攝影記者往後退沒留神，瞬間跌入遺址坑中。

當時女記者說：“我們看到目前，其實8號坑還有大量的青銅器，那我們關注到在…啊…”最後畫面止於女記者與受訪者腳踩的鞋套，停格約4秒才切換至北京攝影棚“三星堆新發現”現場，主播力圖鎮定說訊號中斷稍後再嘗試連線。

據該報稱，微信26日流傳多張網友的對話截圖說，記者失足“攝像機摔了”、“國寶扁了”，並附照片指出，古文物出土現場若干瓷器碎片旁有小攤血漬。微博博主“劉春山TMT”發文說，央視採訪三星堆直播突然中斷，攝影記者不慎墜入遺址坑，文物破碎記者流血。

報道稱，雖然中國網友的熱議如炸鍋，但央視至今並未澄清說明到底發生什麼事。

三星堆文物最早發現於1929年，上世紀80年代，被列為中國重點文物保護單位，遺址在中國四川省廣漢市城西三星堆鎮的鴨子河畔，屬青銅時代文化遺址，年代為公元前2800年至公元前1100年。