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《奧格斯堡彙報》：德國別無選擇，只能忍受中國

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Le chancelier allemand Olaf Scholz s'exprime lors d'une conférence de presse au château d'Elmau, lieu de réunion du G7, à Kruen, en Allemagne, le mardi 28 juin 2022. Le Groupe des sept principales puissances économiques achève sa réunion annuelle ce mardi.
Le chancelier allemand Olaf Scholz s'exprime lors d'une conférence de presse au château d'Elmau, lieu de réunion du G7, à Kruen, en Allemagne, le mardi 28 juin 2022. Le Groupe des sept principales puissances économiques achève sa réunion annuelle ce mardi. AP - Martin Meissner
作者： 柏林特約記者 丹蘭
6 分鐘

就台海危機，德國《奧格斯堡彙報》發表評論說：《德國別無選擇，只能忍受中國》。德國總理朔爾茨必須延長與中國的聯盟，否則就必須放棄它。

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該報寫道：台海衝突顯示，德國在德中關係中需要迅速明確立場。朔爾茨前任默克爾積極尋求接近中國。默克爾曾大肆讚揚中國現代化的巨大步伐，而在德國，一條新鐵路線需要20年。她最關心的是為德國經濟確保巨大的中國市場。為此，她尋求與習近平主席建立緊密的聯盟。兩人一起發言支持自由貿易，這引起了世界關注。朔爾茨將不得不延長或取消這一聯盟。

美國前總統特朗普已經卸任，但他的繼任者拜登也偏愛“美國優先”的口號。與此同時，拜登正越來越多地將注意力轉向亞太地區。

台灣衝突讓人聯想到烏克蘭戰爭前的幾個星期。當討論德中和歐中關係時，人權這個關鍵詞理所當然地被提及。習近平經常申明，沒有任何系統比其他系統更好。但是，在香港被血腥毆打的示威者的形象無所不在。被逮捕的維族穆斯林人、互聯網禁令、不許與律師接觸的單獨監禁、酷刑等，中國的人權問題目錄很長。

現在還有台海衝突。台灣幾乎被中國軍隊包圍，處於與六個月前的烏克蘭類似的情況，俄羅斯最初也在烏克蘭邊境部署了士兵，宣布這是像北京一樣的軍事演習，但最後進行了殘酷攻擊。如果中國作出類似行動，入侵台灣，西方、歐盟和德國政府理論上將不得不對北京實施與莫斯科相同的制裁。

但如果德國想確保其繁榮，對北京的制裁是不可能的。台灣衝突不會改變這一點。德國無法承受對中國的制裁，因為與中國的貿易關係比與俄羅斯的貿易關係更廣泛、更重要。德國對亞太地區的出口約有一半傳統上都是出口到中國。雖然。新冠疫情大流行影響了業務，但德國對中國的出口今年上半年還是增長了2.9%。儘管有困難，但俄羅斯的天然氣可以被取代，中國的技術則不能被取代，即使在可預見的未來，幾乎所有設備都需要的高性能微芯片可以在歐洲生產，西方仍將依賴中國的原材料，例如稀土。

如果由道德感來決定走向，朔爾茨將不得不與中國保持距離。但這樣做行不通。德國已經為對俄羅斯的制裁付出了昂貴的代價，而且這一決定還會影響好幾年。德國根本無法再承受這樣的行動，這是很苦惱的事，但是無可奈何。

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