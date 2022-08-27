《奧格斯堡彙報》：德國別無選擇，只能忍受中國

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就台海危機，德國《奧格斯堡彙報》發表評論說：《德國別無選擇，只能忍受中國》。德國總理朔爾茨必須延長與中國的聯盟，否則就必須放棄它。

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該報寫道：台海衝突顯示，德國在德中關係中需要迅速明確立場。朔爾茨前任默克爾積極尋求接近中國。默克爾曾大肆讚揚中國現代化的巨大步伐，而在德國，一條新鐵路線需要20年。她最關心的是為德國經濟確保巨大的中國市場。為此，她尋求與習近平主席建立緊密的聯盟。兩人一起發言支持自由貿易，這引起了世界關注。朔爾茨將不得不延長或取消這一聯盟。

美國前總統特朗普已經卸任，但他的繼任者拜登也偏愛“美國優先”的口號。與此同時，拜登正越來越多地將注意力轉向亞太地區。

台灣衝突讓人聯想到烏克蘭戰爭前的幾個星期。當討論德中和歐中關係時，人權這個關鍵詞理所當然地被提及。習近平經常申明，沒有任何系統比其他系統更好。但是，在香港被血腥毆打的示威者的形象無所不在。被逮捕的維族穆斯林人、互聯網禁令、不許與律師接觸的單獨監禁、酷刑等，中國的人權問題目錄很長。

現在還有台海衝突。台灣幾乎被中國軍隊包圍，處於與六個月前的烏克蘭類似的情況，俄羅斯最初也在烏克蘭邊境部署了士兵，宣布這是像北京一樣的軍事演習，但最後進行了殘酷攻擊。如果中國作出類似行動，入侵台灣，西方、歐盟和德國政府理論上將不得不對北京實施與莫斯科相同的制裁。

但如果德國想確保其繁榮，對北京的制裁是不可能的。台灣衝突不會改變這一點。德國無法承受對中國的制裁，因為與中國的貿易關係比與俄羅斯的貿易關係更廣泛、更重要。德國對亞太地區的出口約有一半傳統上都是出口到中國。雖然。新冠疫情大流行影響了業務，但德國對中國的出口今年上半年還是增長了2.9%。儘管有困難，但俄羅斯的天然氣可以被取代，中國的技術則不能被取代，即使在可預見的未來，幾乎所有設備都需要的高性能微芯片可以在歐洲生產，西方仍將依賴中國的原材料，例如稀土。

如果由道德感來決定走向，朔爾茨將不得不與中國保持距離。但這樣做行不通。德國已經為對俄羅斯的制裁付出了昂貴的代價，而且這一決定還會影響好幾年。德國根本無法再承受這樣的行動，這是很苦惱的事，但是無可奈何。