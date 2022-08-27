法國記者：在社交網看中國罕見的熱浪和乾旱

乾旱警報

氣候變化的危機，在中國南部“發燒”。有“火爐”稱號的重慶市周四測得攝氏45度的高溫，破歷史紀錄。這也是中國有氣象紀錄以來，首次在新疆以外出現45度。高溫無雨也讓中國最大淡水湖鄱陽湖大縮水，枯竭成河，創下有記錄以來、最早進入枯水期的時刻。

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中國國家衛星氣象中心上8月18日通過衛星監測發現，位於江西省的中國第一大淡水湖鄱陽湖水體面積，較7月10日減少了約66％；在湖南省的中國第二大淡水湖洞庭湖的水體面積，也較7月1日減少約三分之二。鄱陽湖近一個月水體面積減少了約66%。數據顯示，湖體面積從今年4月近4000平方公里“縮水”到只剩600平方公里不到。

7月以來的持續高溫乾旱，導致四川今夏電力保供形勢較往年更趨嚴峻。據四川日報，8月15日，四川再次召開電力保供調度會，預計全省最大用電負荷將比去年同期增加25％。

英國氣象學家斯科特·鄧肯（Scott Duncan）在其推特上表示：重慶市氣象台18日下午則發布，北碚國家站最高氣溫達45度，又一次刷新重慶最高溫極值。北碚國家站17日才測得44.6度的高溫，這個高溫紀錄僅維持一天。

成都春熙路商圈戶外商業顯示大屏均已處於關閉狀態，昔日燈火通明的各大商場已關閉了大部分燈光，多個寫字樓的中央空調已停止供冷。

8月15日開始，中國四川省政府發出通知，要求大半數工廠暫停生產，時間截止到8月20日。

法國記者表示，中國多地高溫少雨導致嚴重乾旱，長江重慶段位水位大跌。而水體面積大幅減少使得三尊有600年歷史的佛像露出水面。與此同時，缺水也引發缺電問題，上海罕見暫時關閉外灘景觀照明節省能源。