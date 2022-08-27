瑞典關閉了所有中國孔子學院 學漢語人反而更多

瑞典/孔子學院

歐洲第一個引進孔子學院的國家是瑞典，2005年2月，瑞典斯德哥爾摩大學（Stockholm University）開辦歐洲第一所孔子學院，更是世界上第一所開課的孔子學院。然而，前年4月瑞典最後一所位於南部小城法肯伯鎮（Falkenberg）的孔子學堂關閉，也成為歐洲第一個與孔子學院徹底告別的國家，但瑞典中文教育並沒有停頓。

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據中央社今天引述美國之音報道，瑞典關閉所有中國孔子學院，反吸引更多人學漢語。2015年斯德哥爾摩大學結束與孔子學院長達10年的合作，因“在大學系統中存在由其他國家資助的機構，這是令人質疑的做法”，但剝離中國政府的直接影響，瑞典漢語教育仍穩定推動。

該報道稱，回顧孔子學院離開瑞典兩年後，當地各級漢語教育系統並未發生太大變化，2020年在大學裡學習漢語的人數甚至增加。報道引述瑞典哥德堡大學語言與文學系高級講師和系副主任楊富雷（Fredrik Fällman）說，疫情對瑞典的就業造成很大的影響，因此很多人選擇到大學上學，帶動學習漢語人數增加。

至於最先選擇退出和孔子學院合作的斯德哥爾摩大學，本身就具備悠久的漢學研究傳統，固定的行政編製和良好的漢語教學師資，選擇退出並不會影響漢語教學和學術研究。

不過並非每所瑞典的大學都具備完善的漢語教學資源與師資，像是呂勒歐工業大學（Luleå tekniska universitet）自孔子學院離開後，當地的漢語教育無以為繼。

甚至2006年瑞典政府雖頒布高中可選讀漢語並制定教學大綱，但並未積極支持，使得瑞典很多地方自治體因缺乏足夠的財政和師資，不敢貿然在初高中開設漢語課程。

據楊富雷強調，選擇不與孔子學院繼續合作並非當局的要求，而是各大學自主決定，雖然大學是國立大學，但是獨立的，決定權在大學本身，不在政府。

斯德哥爾摩大學成立孔子學院初期就有人質疑，大學系統是否應存在由其他國家資助的機構，又因中國政府國際形象的轉變，類似的質疑變得更加合理。

楊富雷說，從2005年到2015年10年間，中國越來越像是個自傲的強國，以往中國內部對於公民社會、宗教自由、民族權利等問題睜隻眼閉隻眼，現在兩隻眼睛都睜得很大，什麼都要管理，什麼都要壓制。這就是孔子學院的問題癥結所在，無法提供與西方社會相匹配的自由言論空間，自我閹割關於宗教和民族權利等敏感話題的討論，無法滿足現代自由民主社會對於教育機構的需求。

據該報道，孔子學院雖標榜依照歌德學院、塞萬提斯學院和法語聯盟而建立的漢語語言和文化推廣機構，卻逐漸變為中國政府輸出意識形態的“中繼站”。

比如英國首相候選人、前財政大臣蘇納克（Rishi Sunak）在7月底電視辯論中承諾，倘若當選保守黨黨魁，將關閉在英國的30所孔子學院。

德國聯邦教育及研究部部長卡爾利茨克（Anja Karliczek）也在去年10月指出，擔憂孔子學院對德國大專院校的影響顯而易見，建議各校認真審視和孔子學院的合作，果斷處理中國影響。

該報道稱，瑞典的漢語教育市場今年也出現了一張新面孔：台灣華語文學習中心。這個由台灣政府資助的語言教育機構從去年開始，陸續在美國、英國、德國、法國等國家設立據點。但楊富雷表示，雖然台灣是民主國家，但瑞典的國立大學不管合作的機構在什麼地方，都需要保持管理的自由和獨立性。