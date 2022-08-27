中國/美國/台灣

美國眾議院議長佩洛西訪台後引發的效應持續發酵，中國對台灣的軍事恫嚇使美國國會兩黨對抗衡中國、支持台灣的立場更為一致，目前在國會涉台法案中，參議院外委會預訂9月審理的《2022年台灣政策法》最引人注目，這個意在“重構”美國對台政策的立法被一些中國學者認為直接挑戰美中建交的基礎，中國會做出比佩洛西訪台更強烈的反應。

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據美國之音署名鍾辰芳今天報道稱，美國國會眾議院議長佩洛西訪台後台海升溫，美國國會醞釀重磅挺台立法。而中國對台壓迫會使美國國會更加挺台。

一些分析人士認為，中國在佩洛西訪台後以大規模實彈軍事演習做出回應，目的是要以此來阻止美國以“切香腸”方式改變其“一中”政策並強化與台灣的實質關係，但中國的做法卻反而強化了美國國會不分黨派抗衡中國的立場，在國會中一些支持台灣的立法也在往前推進，其中參議院外委會即將審理的《2022年台灣政策法》(Taiwan Policy Act of 2022)最引人注意。

《2022年台灣政策法》包含具有象徵意義的條文，例如將台灣指定為“主要非北約盟友”(Major non-NATO Ally)以及將“駐美國台北經濟文化代表處”(TECRO)改名為“台灣代表處”(Taiwan Representative Offfice)；要求美國政府以台灣人民的合法代表來對待台灣政府；法案內容也包括，“在不被解釋為將導致與台灣恢復外交關係或改變美國對台灣國際地位立場的情形下，指示美國國務卿撤除限制台灣官員展示台灣主權象徵事物，包括中華民國國旗的行政指引。”

法案中也含有具實質意義的條文，例如對台灣提供45億美元的安全援助，加強美台軍事訓練合作及建立美台高級別軍事規畫機制等。

外委會主席梅南德斯(Bob Menendez)及共和黨參議員格雷厄姆(Lindsey Graham)在共同提出法案的聲明中說，《2022年台灣政策法》是“自1979年的《台灣關係法》之後，美國對台政策最全面的重構。”

據該報道稱，中國正在密切注意這個立法行動的發展，有中國學者認為，這個法案若得到國會通過並由拜登總統簽署生效，它的影響將比佩洛西訪台的影響還大。

該報道原文鏈接：https://www.voachinese.com/a/congress-poised-to-take-up-bipartisan-taiwan-legislation-as-china-increases-military-coercions-20220826/6718628.html