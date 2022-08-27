美媒：中美對抗加劇或讓拜登與習近平峰會告吹

中國/美國/習近平/拜登

美中兩國圍繞美國眾議院議長佩洛西訪台而引發的紛爭仍在持續發酵。儘管有跡象表明，雙方都有意修復關係，並保持了關鍵溝通渠道的通暢。但分析人士認為，美中關係的對抗性越來越強，再加上中方單方面暫停了與美方在現存為數不多的幾個領域的合作，從現在到11月，任何事件都有可能導致籌畫中的美國總統拜登與中國國家主席習近平的首次面對面會晤被取消。

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見或不見？美中高對抗性基調或令拜習11月會晤破局。據美國之音署名林楓今天報道稱，美中官員籌畫拜登與習近平之間首次面對面會晤的消息早在7月底兩人通電話後就被彭博社等多家美國媒體報道。那次通話後僅幾天，美國眾議院議長佩洛西率團訪問了台灣。華盛頓郵報的報道說，習近平曾在與拜登的通話中要求他想辦法阻止佩洛西訪台。中國隨後採取的一系列措施，包括解放軍在台灣周邊海域舉行持續數日的演習以及單方面中斷與美國在多個領域的合作與對話，進一步加劇了美中之間的緊張關係。

有觀察人士指出，習近平押寶拜登會在最後一刻勸阻佩洛西放棄訪台計畫落空已使兩人見面變得不再可能。熟悉中共政治的評論員、中國戰略分析智庫研究員兼中國戰略分析雜誌共同主編鄧聿文8月10日在《光傳媒》上發表的一篇評論文章中說，“拜習通話曾談到兩人的線下會面，也可間接證實習對拜登的誤判，因為如果他判斷拜登阻止不了佩洛西，就不太可能和後者討論線下會面的問題。習的誤判會使他對拜登政府完全失去信任，至少今年他不會再跟拜登通話，更不用說線下見面。”

但華爾街日報8月16日的一篇報道披露，在佩洛西訪台後，中國官員仍在準備習近平今年11月訪問東南亞時與拜登的面對面會談。報道說，習近平可能會出席11月15日至16日在印尼巴厘島舉行的二十國集團(G20)領導人峰會，隨後將前往泰國曼谷出席兩天後舉行的亞太經合組織(APEC)峰會。籌備工作是為習近平與拜登在這兩個峰會之一的間隙舉行面對面會晤。

到目前為止，華盛頓和北京都沒有證實有關雙方在籌畫拜登與習近平面對面會晤的信息。

有分析人士擔心，美中之間劍拔弩張的對抗性氛圍仍有可能攪黃尚在初步籌畫中的拜登與習近平11月份的會晤。

據該報道，拜登總統周四（8月25日）晚在馬里蘭州蒙哥馬利出席民主黨全國委員會的一場活動中說，習近平和中國人民都對他們的未來感到不確定，他們不清楚方向在哪，該做什麼。拜登說：“中國的情況是，人們弄不清方向在哪裡，他們並不十分確定……他（習近平）也不知道該怎麼做……他對能力並不那麼確定。中國人對他們的未來非常、非常不確定。”

該報道原文鏈接：https://www.voachinese.com/a/confrontational-tone-could-derail-potential-biden-xi-meeting-20220826/6718430.html