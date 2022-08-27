香港收緊防疫措施 專家唱反調

香港收緊防疫措施

香港單日新冠病毒確診人數連續三日超過7,000個案，過去一周有5位高官確診。有衛生官員擬收緊防疫措施，不過，多位專家認為無意義，建議讓已接種疫苗的港人過正常生活。

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香港近日新冠病毒疫情有逐漸上升趨勢，從本月24至26日連續3天確診人數超過7,000，25日更升至8,000多宗。有專家預料下周將會破萬宗。

同時一周內港府有5位高官確診，包括政務司副司長卓永興、商務及經濟發展局局長丘應樺、警務處處長蕭澤頤、入境處處長區嘉宏，及廉政專員胡英明。本月香港累計至少已經有8名官員確診，還有勞福局副局長何啟明、消防處處長楊恩健、物流署署長陳嘉信。

近日保持低調的醫衛局長盧寵茂出席周四的記者會指，病毒繁殖率已回升到1.44。“現在疫情非常嚴峻，每日確診個案仍處上升趨勢，亦不排除短時間內將超越每日10,000宗。”

他又宣布適當收緊防疫措施，由8月28日起，出席宴會或是聚會超過8人一桌，必須持有24小時內快測陰性證明，或48小時內核酸檢測陰性證明。所有表列處所員工都要遵守每三日快測要求，而院舍及醫管局員工就加密至隔日一檢。

盧寵茂稱，別無選擇下有可能再收緊社交距離措施，又透露醫管局擬加密重點醫療人員的核酸檢測次數至隔日一檢。不過，多位專家對此持不同看法。

醫管局前首席執行官梁柏賢與政府專家顧問袁國勇共同提出9點建議及評論，包括放寬無癥狀醫護人員毋須每日接受核酸檢測，以確保醫護人手；又認為應讓完成接種中共病毒疫苗的港人過正常生活，除非他們感染後有癥狀，否則不應對他們做病毒檢測。二人並說，隨着香港疫情“指數級增長”，收緊入境檢疫或社交距離意義愈來愈小，甚至沒有意義。

梁柏賢向傳媒表示，承認有關建議與港府目前抗疫路線有別，但認為目前疫情日增及基於病毒特性，根本無法阻止擴散，“好像一個輪迴，任何方法都會回來”，“是八千定一萬（宗）是無意思”。他強調，關鍵不是控制傳染，而是想盡辦法提高中共病毒疫苗接種率，防止重症及死亡。

政府專家顧問、港大內科學系臨床教授孔繁毅也認同梁柏賢、袁國勇的建議，認同目前收緊社交距離措施沒有意義，應關注住院人數，尤其是入住深切治療部患者數目及死亡個案，讓大部分已完成接種疫苗的港人恢復正常生活。

早在上個月，港大感染及傳染病中心總監何柏良已表明，隨着香港向復常發展，港府每日在中共病毒疫情記者會公布確診數字已經沒有意思，認為可以考慮取消安排。