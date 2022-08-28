中國官方出手再逮1.3萬詐騙嫌犯

中國/詐騙

中國公安部組織江蘇、浙江、安徽等3省15市公安機關掃蕩電信網絡詐騙，逮捕犯罪嫌疑人1.3萬人、查獲犯罪據點460多個、扣押涉案現金人民幣5000多萬元。中國官方稱接下來要繼續組織展開華南片區、京津冀片區等區域會戰，堅決遏制電信網絡詐騙違法犯罪多發高發態勢。消息沒有提及此次中國華東地區嚴打詐騙犯罪是否與柬埔寨詐騙犯罪新聞甚囂塵上有關。

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據中央社今天報道，中共中央政法委27日透過微信公眾號“長安劍”發布訊息報告稱，中國公安部掃蕩電信網絡詐騙，逮捕嫌疑人1.3萬人。

據中國官方稱，中國公安部近日組織指揮江蘇、浙江、安徽等3省15市公安機關同步展開華東片區區域會戰集中收網行動，掃蕩電信網絡詐騙。逮捕犯罪嫌疑人1.3萬人、查獲犯罪據點460多個，另獲繳手機、電腦、SIM卡等作案工具1.4萬個（台），扣押涉案現金5000多萬元、虛擬貨幣泰達幣（USDT）88.5萬個。

據稱，公安機關發現，詐騙分子大部分藏匿在境外對中國民眾詐騙，但都離不開境內涉詐新型違法犯罪集團的支持，這類犯罪集團主要從事組織偷渡、引流推廣、技術開發、轉帳洗錢等各類違法犯罪活動，這是電信網絡詐騙產業鏈中重要環節。

由於電信網絡詐騙犯罪具跨區域、非接觸等特點，這些涉詐犯罪集團關聯的詐騙案件往往涉及多個地區，具有極強的隱密性和社會危害性。犯罪集團集中地區也極易滋生非法拘禁、聚眾鬥毆等違法犯罪活動，成為當地社會治安的重大隱患。

據該報道稱，公安部決定成立國家隊，採取“定向研判、統一指揮、集中打擊”模式，在全國重點省市展開區域會戰，打擊各類電信網絡詐騙新型違法犯罪據點和人員；江蘇、浙江、安徽等華東3省為第一次區域會戰主戰場。

公安部有關負責人表示，公安機關保持嚴打高壓態勢，不斷創新打擊模式，繼續組織展開華南片區、京津冀片區等區域會戰，堅決遏制電信網絡詐騙違法犯罪多發高發態勢。（編輯：李雅雯/唐佩君）1110828