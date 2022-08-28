中國年輕人再陷求職難

中國/年輕人就職難

隨着中國經濟的放緩，數以千萬計的年輕人正在努力尋找工作，他們為越來越少的職位釋出進行激烈的競爭。中國官方數據，七月份有五分之一的城市青年處於失業狀態。中國沒有關於農村地區失業率的官方數字，一項評估認為，農村地區的年輕求職者人數可能是城市的兩倍。

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據法新社今天報道稱，根據中國官方數據，七月份有五分之一的城市青年處於失業狀態。這是全國勞動力失業狀況平均水平的三倍，是2018年以來的最高水平。更糟糕的是，今年夏天有近1100萬新畢業生進入勞動力市場，而中國經濟正在放緩：第二季度比一年前增長+0.4%，是兩年來的最低值。

22歲的音譯為趙玉婷上個月英語專業畢業，她告訴法新社， "我已經找了兩三個月了，但目前真的很困難複雜。而且時間越長，我的壓力就越大。" 她已經回到父母身邊生活。她說，有過工作經驗的求職者現在甚至在爭奪通常為年輕畢業生保留的工作，使新畢業的人受到競爭排擠。

趙玉婷說，她已經向幾十家公司發送了自己的簡歷。她說，只有幾家給她回電話進行面試，最終因為她缺乏工作經驗而被拒絕。

這位年輕女性認為她可以靠教英語謀生，直到找到一份全職工作。但最近政府對技術公司和私營教育部門的打壓，通常是工作機會的大提供者，幫助勞動市場，此類求職完全枯竭了。

據法新社說，更糟的是當局為應對新冠病毒疫情而實施的嚴厲禁閉和隔離措施使經濟狀況更加惡化。雖然沒有關於農村地區失業率的官方數字，但總部設在倫敦的諮詢公司TS Lombard的經濟學家莊博估計，農村地區的年輕求職者人數可能是城市的兩倍。

據美國約翰霍普金斯大學的中國經濟專家音譯為洪浩峰說："現實比數字顯示的要糟糕得多。而且如果這個問題持續存在而沒有得到解決，很容易產生社會不穩定。"

在南方大都市深圳這個科技天堂最近的一次就業論壇上，許多年輕的畢業生排隊與招聘人員交談。但由於可提供的工作機會太少，公司更喜歡頂尖大學的學生。

但根據就業網站招聘的數據，已經成功找到工作的畢業生的平均首份工資比去年低12%。

其他失望的求職者則選擇在此期間繼續學習。據教育專家說，在過去十年中，高等教育的學生人數不斷增加，也促使市場趨於飽和。

據法新社說，面對這種情況，中國政府正在尋求通過對中小企業的減稅來促進招聘。據總理李克強承認，就業危機是 "嚴重而複雜的"，他呼籲國有企業招聘更多員工並為他們提供更好的條件。

面對普遍的就職低迷，越來越多的求職者開始轉向公務員考試。去年秋天，有創紀錄的200萬人報名參加。根據求職服務機構51job最近的一項調查，40%的受訪者說他們更喜歡公務員的穩定工作，而不是商業職業。

法新社說，但是對於趙玉婷來說，她說她既沒有能力進一步學習，也沒有關係網來獲得一份公務員工作，剩下的選擇真是很少。她甚至說："我發現很難想象我的未來。我覺得找工作停滯不前。這真的很難。"