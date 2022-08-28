國民黨為訪問中國辯解 黨代大會一言不合動手

台灣/國民黨

台灣主要反對黨國民黨 (KMT) 領導人周日為該黨勇敢與北京接觸而辯護，該黨一名高級官員剛剛訪問中國回來，此行遭到台北政府的譴責，稱此舉甚至讓一些台灣人感到不安。國民黨今天召開全代會，部分黨代表因意見不合便爆發推擠衝突，黨代表徐正文在過程中遭推倒在地，眼鏡也被打掉，最後被勸離會場。

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據路透社今天報道，台灣反對派在有爭議的訪問後捍衛勇敢的訪問中國行動。

訪問正值中國為回應美國眾議院議長南希佩洛西訪問台北，本月在台灣附近舉行軍事演習，該演習在台灣受到包括國民黨在內的廣泛譴責。但國民黨決定派其副主席前往中國，因為該黨稱這是在演習開始後不久就預先安排了對台灣商界的訪問，這引起了一場爭議風暴。

周六晚在結束訪問回國後，台灣的中國政策制定者大陸事務委員會表示，訪問是錯誤的，反對黨應該承認中國是“破壞台海和平的煽動者”。

在台北郊外桃園舉行的黨的年度會議上，國民黨主席朱立倫表示，夏立言和其他人“非常勇敢和堅定”，保持與北京溝通渠道暢通以防止衝突很重要。朱立倫說，“我們知道會有不同的意見和反彈，但國民黨必須堅持做正確的事。”他說。“更何況，如果雙方嚴重對立，誰也逃不過開戰的危險。”

台灣新北市市長侯友義，是一位國民黨資深黨員，稱此時訪問中國的節點“值得商榷”，他在大會上拒絕回答記者關於夏立言的訪中議題。

目前處於政府強制隔離狀態的夏立言在中國期間會見了中國對台高級官員。

台灣正為 11 月 26 日的市長和市議員選舉做準備，這是在 2024 年初總統和立法議會投票之前對兩黨的考驗。雖然地方選舉傳統上更多地涉及污染和社會問題等國內事務，而不是台灣的國際地位或與中國的關係，但現在競選活動正在北京演習的陰影下進行。

據路透社說，稍早國民黨無法迴避民進黨（DPP）的指責，即在2020年總統和議會選舉之前將台灣出賣給中國，導致民進黨出現壓倒性優勢。

路透社回顧說，國民黨曾統治中國，直到 1949 年在內戰中敗給建立中華人民共和國的毛澤東共產黨後，它與戰敗的中華民國政府一起逃往台灣。

另據中央社今天報道稱，國民黨全代會意見不合爆衝突，黨代表徐正文遭推倒在地。

該報道稱，國民黨今天召開全代會，為年底各縣市長選舉參選人舉辦造勢大會，營造團結氣勢，卻發生部分黨代表因意見不合爆發推擠衝突。

國民黨今天在桃園市的國立體育大學綜合體育館舉行第21屆第2次全國代表大會，為年底各縣市長選舉參選人舉辦造勢大會，營造團結氣勢。