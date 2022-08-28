《法蘭克福評論報》：習近平如訪問沙特 雙方得益

習近平

德國媒體對習近平的領導表示了多方關注。《焦點》周刊表示：極端高溫、陷入危機中的銀行和青年高失業率 -- 多場危機正在撼動中國。現在，還要加上一個危機：北京在新絲綢之路框架內提供的貸款越來越多地無法償還。專家們認為，新絲綢之路正在成為獨裁者習近平的債務墳墓。

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《經濟周刊》分析說，如果習近平秋季獲得第三次連任，中國的經濟增長問題還會加大，因為中國的意識形態正在進一步取代經濟長遠發展模式。中國又會靠近毛澤東時代。

就中國國家主席習近平可能將訪問沙特阿拉伯的消息，《法蘭克福評論報》認為，訪問可能會給雙方帶來好處。北京正在穩步擴大與中東的關係。如果沙特會成為2020年以來中國國家元首出訪的第一個東道主，那麼沙特可能在習近平的來訪上獲得一場真正的中國勝利。

上周，幾家美國媒體報道了習近平將出訪沙特的消息。中國外交部發言人到目前為止沒有發表相關評論。但中國和中東的關係多年來一直在加強。中國是沙特阿拉伯的最大原油客戶和貿易夥伴。2021年，中國購買了沙特石油出口的1/4以上。如果習近平選擇沙特阿拉伯作為他的新冠疫情以來的第一個訪問地，這將是一個很大的驚喜。

眾所周知，北京和利雅得正在就沙特向中國出售的石油以人民幣結算進行談判。如果習近平訪問沙特，中國可以用它來公開展示自己與一個重要能源供應國的友好關係。反過來，薩勒曼王儲可以向美國顯示，不可小看中國，華盛頓在中國面臨的是可能爭奪其最重要夥伴和贊助人地位的競爭對手。

十年來，中國越來越多地參與到中東地區的事務中，中東作為原材料供應地也變得越來越重要。中國的石油和天然氣儲備很少，但需求仍在上升。沙特阿拉伯和北京於2016年建立了戰略夥伴關係。據美國新聞平台politico報道，2020年的中沙雙邊貿易額約為652億美元。同年，沙特阿拉伯和美國之間的貿易交換隻有197億美元。

自2022年2月底烏克蘭戰爭開始以來，中國與該地區最重要國家之間的和睦關係再次得到加強。專家們認為，出於面對美國的共同挫折感，中國及其中東夥伴發現，自己在這場衝突中大多站在同一邊。而且，中國還與中東地區多個國家發展關係，尋求地區穩定。比如，在敘利亞和伊拉克的戰亂地區，中國已經在投資重建工作。中國在該地區幾乎沒有任何政治問題。中國不尋求對該地區的安全責任，並試圖儘可能地不參與地區衝突。中國的做法在該地區受到人們歡迎。而中國侵犯人權的行為在那裡也無人問津。但中國在該地區的作用大小將取決於美國未來在該地區的行動。

目前的世界局勢給華盛頓帶來一個兩難境地：華盛頓是否有資源和政治意願來全面參與中東事務呢？如果答案是不，該地區將在潛在的權力真空下面臨許多不可估量的因素。沒有哪個國家比中國更有條件填補這一空白。中國在該地區的勢力擴張已在進行中。

沙特阿拉伯的政治和經濟精英們越來越認為中國是一個新興的超級大國。而由於伊拉克，阿富汗和其他地方的各種衝突，該地區許多人對美國和歐洲持有非常負面的印象。這有助於人們接受中國不幹涉內政的說法，看好中國作為美國和歐洲在中東地區的替代者的潛力。習近平首訪地如為沙特，這將有助於加強雙方的和睦關係和國際地位。