中國唐山打人案28嫌涉黑被起訴 警方遭指成惡勢力保護傘

中國/唐山圍毆女子案

中國河北省唐山市6月一名男子性騷擾女子遭拒後，夥同多名男子痛毆當事人與勸架女子，當地檢察院8月29日宣布起訴28人。因該案官方目前已對15名相關人員立案調查，唐山市路北公安分局長馬愛軍等8名公職人員採取留置措施，初步查出了違紀違法及涉嫌濫用職權、徇私枉法、行賄、受賄等職務犯罪問題。

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據中央社今天報道稱，喧騰一時的唐山打人事件偵結，起訴陳男等28人。河北省紀委監委等單位查處惡勢力背後的“保護傘”，對15名相關人員立案調查，其中有8名公務員遭留置，初步查出涉及賄賂等職務犯罪問題。

據河北省人民檢察院官方微博29日發布唐山燒烤店打人案偵結消息。內容指出，該案於11日由河北省廊坊市公安局廣陽分局偵查終結，移送廊坊市廣陽區人民檢察院審查起訴。廊坊市廣陽區人民檢察院近日依法向廊坊市廣陽區人民法院提起公訴。

據該報道，唐山燒烤店打人案發生在今年6月10日，陳男騷擾於店內用餐的王女，王女加以拒絕和斥責，陳男遂與同行者對王女和其友人施暴，持椅子、酒瓶攻擊和拳打腳踢。4名被害人送醫，其中2人經醫院檢查後自行離開；王女和另名受害人住院接受治療，於7月1日出院。由於陳男等人犯案手法殘暴，相關影片在網上流傳後很快引發眾多網友的憤怒。警方一開始未能及時追捕嫌犯，也讓民眾不滿。

檢察機關審查發現，陳男等人2012年以來長期聚集一起，在唐山市等地涉嫌以暴力、威脅等手段，實施非法拘禁、聚眾鬥毆、故意傷害、開設賭場、搶劫、掩飾、隱瞞犯罪所得、幫助訊息網絡犯罪活動、尋釁滋事等刑事犯罪，還有尋釁滋事、故意傷害等行政違法情事，逐漸形成以陳男為首的惡勢力組織。

據中國央視29日說，對於該案涉及的失職失責及腐敗問題，河北省紀委監委組織協調唐山、廊坊和衡水等3地紀檢監察機關展開嚴肅查處，深挖陳男等惡勢力組織背後的“保護傘”。

中央社報道稱，目前已對15名相關人員立案調查，唐山市路北公安分局長馬愛軍等8名公職人員採取留置措施，初步查出了違紀違法及涉嫌濫用職權、徇私枉法、行賄、受賄等職務犯罪問題。河北省公安廳副廳長史貴中說，對於公安機關內部極少數害群之馬，將會同紀檢監察機關堅決予以查處，絕不姑息。