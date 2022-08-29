中國清零 關閉深圳電子市場阻病毒

中國/深圳

中國南部城市深圳當局今天關閉了世界上最大的電子市場，並暫停了 24 個地鐵站的服務，以遏制 新冠病毒爆發蔓延。據中國國家衛生委員會周一表示，中國在 8 月 28 日報告了 1,696 例新的新冠病毒感染，其中 352 例有癥狀，1,344 例無癥狀。

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據路透社今天報道稱，深圳電子市場龐大地區的三座主要建築物，由數千個向製造商出售微芯片、電話零件和其他組件的攤位組成。封閉將延續到 9 月 2 日。

當地社區官員周一向路透社證實了關閉，而在那裡工作的三名員工表示，大樓經理告訴他們待在家工作。據當地官方媒體報道，福田和羅湖中心區的24個地鐵站也停止了服務。

在市政府所在地福田，官員宣布還將關閉電影院、卡拉 OK 酒吧和公園，並取消大型公共活動，也直至 9 月 2 日。

與 新冠病毒疫情相關的封關邊境已經傷害了電子市場華強北，在疫情大流行之前，華強北擠滿了尋求在中國採購零部件的外國企業家。

周一，深圳這個擁有近 1800 萬人的科技中心報告了前一天的檢測結果：發現 9 例有癥狀病例和 2 例無癥狀病例。新冠病毒檢測已成為該市日常生活的一項特色，大多數公共場所和辦公室需要在 48 小時內或在被認為高風險的地區 24 小時內提供檢測證明。

雖然自 3 月份為期一周的封鎖以來，該市避免了全面關閉，但當發現陽性病例時，個別小區的居民都接受了為期一周的隔離。

路透社說，今天早上，作為新冠病毒預防措施，為數千名低薪工人（如送貨司機和勞工）提供廉價住宿的萬夏城中村也被封鎖，其實那裡沒有報告陽性病例。