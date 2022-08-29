中國石油集團上半年利潤創下新高

石油能源

2013年8月28日，在北京的中石油總部外牆上的中石油標誌。

中國石油巨頭中石化、中石油和中海油，今年上半年的利潤大幅增長，自俄羅斯入侵烏克蘭以來，能源價格飆升激發了它們的活力。

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亞洲最大的煉油廠——中國國企中石化昨天（8月28日 星期天）宣布說，從1月至6月，集團的凈利潤為435.3億元人民幣（合63.7億歐元），同比增長了10.4%。而在此期間成品油的銷售額同比則下降了9.8%，原因是新冠疫情和防疫隔離措施嚴重影響了市場需求。

中石油下屬的上市公司中國石油天然氣股份有限公司也公布說，上半年的凈利潤為823.9億元（120.5億歐元），同比增長55.3%。

法新社引述彭博社的報道指出，這在中國最大的原油生產商來說是歷史性的半年業績。去年同一時間，中石油的利潤只有530億元人民幣。

中石油在上周四公布的業績報告中說，今年上半年，一些 "地緣政治因素，如烏克蘭危機，導致全球石油的平均價格大幅上升"。

中國最大的海上石油和天然氣生產商——中國海洋石油公司（CNOOC）今年上半年的凈利潤比去年同期增加了一倍多。它從一年前的333億元人民幣上升到718.9億元人民幣（合105億歐元）。

然而，該集團警告說，在今年下半年，"外部環境（將）仍然複雜多變"。

此外，三個月前，路透社曾報道說中國悄悄加大了對俄羅斯石油的購買力度，六月下旬本台根據中國海關公布的數據也報道了，中國五月份從俄羅斯購買的石油大約有842萬噸，同比增長了55%。 這個數字遠遠超過了中國從沙特阿拉伯進口的石油數量。