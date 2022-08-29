已有外國軍隊抵達俄羅斯參加軍演 中國或尚“按兵不動”

俄羅斯/Vostok-2022軍演

俄羅斯軍方今天宣布，來自幾個外國的軍事人員已經開始抵達俄羅斯參加有中國參與的演習。這些被稱為 "東方-2022 "的演習將於9月1日至7日在俄羅斯遠東地區舉行，來自白俄羅斯、敘利亞、印度等幾個與俄羅斯接壤或結盟的國家的士兵將參加演習。法新社說，中國參加軍演引關注，並說此軍演在西方國家、莫斯科和北京之間關係緊張的背景下展開。

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俄羅斯29日報告說，聯合演習前已經有外國軍隊抵達。法新社說，這些演習是在俄羅斯和西方國家之間因烏克蘭衝突而高度緊張，以及中國和美國之間因台灣問題緊張而高度緊張的情況下進行。

俄羅斯國防部說："參加Vostok-2022演習的外國軍事特遣隊已經抵達（俄羅斯遠東）濱海邊疆區的謝爾蓋夫斯基訓練場，並開始準備和接收他們的設備和武器。該國防部說，總共將動員 "5萬多名軍人，5000多件軍事武器和設備，包括140架飛機和60艘軍艦和輔助船隻"。

俄羅斯部委沒有說明每個國家的參與者人數。據俄羅斯國防部說，在俄羅斯總參謀部的指揮下，這些演習將包括在陸地、空中以及日本海和鄂霍次克海的 "防禦和進攻行動訓練"。

根據同一消息來源，在日本海，俄羅斯和中國船隻將進行訓練，以 "保衛海上通訊 "並在沿海地區 "支持陸地部隊"。

8月中旬，中國證實它正在向俄羅斯派兵參加軍事演習，但表示它的存在 "與當前的地區和國際局勢沒有任何關係"。法新社說，華盛頓經常對有密切防務關係的中國和俄羅斯之間的和睦關係表示關切，稱其危及全球安全。