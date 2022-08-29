強迫失蹤受害者國際日 中國律師呼籲聯合國認定指定居所監視居住是強迫失蹤

中國/人權

8月30日是強迫失蹤受害者國際日，今年三月獲釋的中國維權律師余文生髮推文，向聯合國提出以下建議： 1.認定指定居所監視居住是強迫失蹤； 2.認定指定居所監視居住是酷刑； 3.督促中國廢除指定居所監視居住； 4.調查指定居所監視居住相關個案。

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余文生律師因提議修憲而被中國當局以顛覆國家政權罪判處四年監禁，指定居所監視居住是許多中國異議人士與維權律師的共同遭遇，他們往往在期間遭受酷刑拷打，陝西的常瑋平律師即是其中之一。

聯合國中文網站上傳了秘書長古特雷斯的評論： “根據國際人權法，家庭和社會有權了解事件的真相。” 不過，在中國被秘密關押，被強迫失蹤的異議人士與維權人士的家屬卻無法獲得任何有關他們的親屬的信息。

強迫失蹤受害者國際日 聯合國 © 聯合國網站

正如聯合國網站所介紹：“強迫失蹤已成為一個全球性問題，並不限於世界某一特定地區。強迫失蹤過去主要是軍事獨裁政權的產物，現在可能在內部衝突的複雜情勢中實施，尤其是作為在政治上打壓對手的一種手段。特別令人關切的是：對人權維護者、受害者親屬、證人以及經手強迫失蹤案件的律師的不斷騷擾； 國家以反恐怖義活動作為違反其義務的借口實施強迫失蹤； 在強迫失蹤問題上仍然普遍存在有罪不罰現象。 今天在世界上至少85個國家的衝突或壓迫時期，有成千上萬的人失蹤。

如果說俄烏戰爭爆發六個月來造成大批烏克蘭人失蹤的話，非戰爭國中國的強迫失蹤現象卻日益嚴重。海外的維吾爾維權組織維吾爾運動組織去年的今天發表公告指出：“在今天的強迫失蹤受害者國際日，我們必須認識到中國政府已成為強迫失蹤的主要肇事者。中國共產黨有系統地針對維吾爾人，因為他們的種族和宗教信仰，正在對他們進行持續的種族滅絕。同時，它也對藏人、香港人、中國持不同政見者和基督徒實施了強迫失蹤。他們的黑暗行為是在充分了解聯合國和國際政府存在的情況下進行的，但中國政權仍然有機會在世界舞台上大放異彩。北京正在準備舉辦2022年冬季奧運會的同時，對維吾爾知識分子、學者、民間社會的公務員和與維吾爾種族滅絕有關的專業人士進行綁架和法外強迫失蹤。”

一年以來，維吾爾人的狀況並未獲得改善，海外的維吾爾人依然在尋找他們在新疆失聯的親屬。除了新疆維吾爾族人之外，中國內地異議人士突然被人間蒸發的事實也越來越受到西方輿論矚目。

此外，總部設在西班牙馬德里的非政府組織保護衛士組織日前公布調查報告，揭發中國警方與政府特工至今如何不斷地將維權人士和上訪者送進精神病房接受不必要的強制治療，部分受害者經歷這些折磨長達數年。而這些受害者的家屬往往並不知道他們的親人被關押在何處。

保護衛士組織發表調查報告： 精神折磨：中國將異見人士關押在精神病院 © 網絡

而且，在中國被強迫失蹤的人群從過去的異議人士，維權律師，擴大到今天的普通老百姓，在網絡圍觀或者發表與官方立場相左的言論就有可能被失蹤，圍觀鐵鏈女事件的網民烏衣就曾經兩度被失蹤。

聯合國大會於2010年12月21日通過第65/209號決議，對世界各區域強迫失蹤或非自願失蹤，包括構成強迫失蹤部分行為或相當於強迫失蹤的逮捕、拘留和綁架事件增多，以及有關對失蹤事件證人或失蹤者親屬進行騷擾、虐待和恐嚇的報告不斷增多深表關切。

在聯大第65/209號決議中，對《保護所有人免遭強迫失蹤國際公約》獲得通過表示歡迎，決定宣布8月30日為強迫失蹤受害者國際日，從2011年開始舉行活動予以紀念。