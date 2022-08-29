無人機飛臨小金門營區上空拍攝金防部稱不排除加以擊落

台灣/軍事

微博「台灣傻事」28日凌晨上傳了一部44秒的影片，內容顯示一架無人機低空盤旋拍攝金門烈嶼的一處營區，影片中，碉堡、營舍、人員，一清二楚。由於這已經是近來發生的第二起類似事件，金門防衛司令部政戰主任張榮順表示，未來無人機如果再飛臨營區，經驅離仍繼續盤旋，不排除加以擊落。

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金門縣烈嶼鄉，位於金門本島的西南西方，又稱「小金門」，和大陸的廈門距離只有5千多公尺，鏡頭上看起來，這架無人機逐漸下降高度，近距離拍攝營區內一處位於大型機槍碉堡上方的有頂崗哨，影片中飄揚的中華民國國旗則被打上馬賽克。

崗哨里的武裝哨兵發現無人機，抄起對講機並戴上口罩，通知位於崗哨後方營舍的安全士官，大型電扇前的非武裝官兵奔出查看，營區也有穿着體育服的官兵開始打電話聯繫回報，但是都沒有任何反的措施。影片上傳後，台灣網友留言湧入國防部發言人的臉書粉專，表達不滿。

台灣的金門防衛指揮部28日表示，烈嶼地區確實在27日發現不明飛行器短暫掠過上空，經比對，應該是民用無人機，部隊立即依照標準作業程序，射擊信號彈警示，並保持監控及高度警戒。金防部指出，後續將採取包括驅離在內等必要的反制措施，以確保國家安全。

上次發生類似是件是本月16日在二膽島。二膽島距離廈門只有4千多公尺，距離金門本島反而有12公里。金門防衛司令部24晩間發出新聞稿宣稱，16日下午發現的是「民用」無人機，期間值勤官兵都有高度警覺，迅速通報；周邊休息官兵則自發性以石頭朝無人機丟擲、擾亂，無人機隨即飛離。

金防部當時並表示，中共無人機的侵擾，除了要測試台灣軍方的應變作為之外，同時藉由剪輯片段影片，製造錯假訊息，在網絡社群散布，再結合網軍行動，企圖達到分化、詆毀國軍的目的，是認知作戰的一部分。

國民黨立委江啟臣表示，他支持強大的國防和有嚇阻力的國防，但絕不是拿石頭打無人機的國防。金門選出的國民黨立委陳玉珍則表示，無論無人機是來自大陸或台灣，它都已經飛臨營區上空拍攝，國防部必須要有標準作業程序，加以反制，不能讓第一線官兵無所適從，只能丟石頭攻擊，讓人覺得彷佛回到石器時代！