香港單日新增染疫人數近萬 官稱特首後日與粵商放寬通關仍有望

香港/疫情

香港感染武漢肺炎人數增加速度上升，單日確診個案昨(28日)新增9708宗，專家料日內突破萬宗將無異議。正當坊間認為疫情升溫會為本周三特首北上與廣東省和深圳商討通關事宜蒙上陰影之際，港府第二把手陳國基表示，中國內地對港府建議，以港人在香港進行隔離檢疫代替在內地進行的「逆隔離」措施，又或儘快增加港人前往內地名額，反應正面，希望可以很快有突破。

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香港昨日的新增感染人數較前一天公布的，增加了1200人，增幅為14%，故此不少評論估計，特首李家超本周三訪問廣東之日，香港的單日新增感染人數應會突破一萬人；相反，中國內地過去一星期每日新增的木土染疫人數則在遞減，由一千八百多宗減至前日的1294宗，但昨日卻回升至1556宗，仍只及香港的六分之一左右。

不過，身兼港府專家顧問的香港大學醫學院兒童及青少年科學系講座教授劉宇隆，今早在電台節目以新加坡為例預計，當地疫情最高峰時，一百萬人口就有二千宗確診，而香港人口為748萬左右，故此估計香港確診數字介乎1.4萬至2萬宗時便會見頂，但何時出現，現時難以估計，其中一個指標是，現時占本地個案比例超過五成的變種病毒株奧米克戎(Omicron) BA.4和BA.5，日後比例升至八至九成時，屆時確診數字便有機會回落。

在這背景下，李家超後（31日）天起訪問廣州和深圳兩天，其間可能與廣東省委和市委及政府領導會面，或會討論與內地通關問題。亦會參加香港科技大學（廣州）校園的開幕儀式。

作為港府第二把手的政務司司長陳國基昨日表示，香港確診數字有機會再突破一萬宗，他又指，一直與內地商討通關事宜，內地有其政策考慮，港府希望盡量配合要求以爭取通關，政府已經提議以「逆隔離」方式，容許進入內地的港人先在香港境內的隔離設施進行隔離檢疫，或儘快增加港人前往內地的名額，內地對建議反應正面，希望可以很快有突破。

港府現時的入境檢疫日數為「3+4」，即3天檢疫酒店隔離加4天家居隔離；而中國內地則為「7+3」，即7天檢疫酒店隔離加3天家居隔離。

陳國基指出，自香港放寬海外入境檢疫日數為「3+4」後，效果相當好，入境旅客人數已翻倍，商界亦反映三日的酒店隔離日數可以接受。

而為了防疫，港府由昨日起，要求出席8人以上宴會者，包括多於8人上茶樓喝茶，須先進行24小時內快速檢測或48小時內核酸檢測陰性證明。醫務衛生局長盧寵茂表明，若未能避免疫情惡化，或要收緊其他社交距離措施。不過，陳國基則說，收緊社交距離措施有助防疫，但政府須平衡對社會及民生的影響。