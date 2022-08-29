剛果(金):民眾斥為採礦拆校區

中國與非洲

Lancement : 在非洲剛果民主共和國（RD Congo)的銅都盧本巴希（Lubumbashi），中國一家採礦企業計畫拆掉一片兩年前自兩名神父手中購得的校區，引發當地民眾不滿。一名前省長也呼籲當局三思而後行。本台法廣RFI通訊員赴現場採訪，並發回報導。

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剛果民主共和國的第二大城市盧本巴希（Lubumbashi），也是該國經濟中心。這座人口超二百萬的大都市地處礦藏資源豐富的區域，當地被譽為銅都。

RFI Image Archive / RD Congo : à la sortie de Lubumbashi, capitale de la province du Katanga. （illustration) 存檔圖片：剛果民主共和國銅都盧本巴希。 © Photo: Vberger - Wikipedia / RFI Image Archive

據本台法廣（RFI）法文網報導，在臨近2022年暑期後新學年開課之際，當地一片教育設施的拆遷成為輿論關注焦點。兩名神父把這片屬於天主教會的校區賣給了中國採礦企業。如今，一所小學和一所女子中學（Lycée Lubusha）面臨被拆毀。這一計畫引起當地一些民眾的抵制。

拆遷校區計畫是為了開發銅礦 -

本台法廣（RFI）通訊員德尼絲（Denise Maheho）2022年08月28日星期天發自盧本巴希（Lubumbashi）的現場採訪說，為了這一交易，剛果（金）的上加丹加（Haut-Katanga）省政府此前曾設立了一個特別委員會負責這一建造了大約50年校區的搬遷事宜。據報，這片區域下方，蘊藏了儲量30萬噸的銅。

與交易有關的神父都已被停職 -

當地天主教負責人告訴本台法廣（RFI）記者，兩年前出售土地的兩名神父事先沒有得到教區主管的同意。

RFI Image Archive / RD Congo : Cathédrale catholique à Lubumbashi. (illustration) © Flickr.com CC BY-NC-SA 2.0 Fairphone / RFI Image Archive

代理主教（vicaire général ）在接受本台法廣（RFI）通訊員採訪時說，與交易有關的神父們都已被停職。沒有人接受失去這一資產，讓人拆毀。教會表示反對。

民間輿論呼籲當局三思而後行 -

如今許多當地民眾表示反對拆毀這塊校區。一位受訪民眾說，這片地和地下都屬於國家，但誰代表國家？國家屬於人民。民眾說，反對遷校、反對拆毀、反對毀壞這所女子中學（Lycée Lubusha）。

RFI Carte Archive / RD Congo. © RFI Carte

本台法廣RFI法文報導還特別提到，一名前省長也呼籲當局重新考慮拆毀女中的計畫。

.（翻譯與編輯：RFI 法廣電台 尼古拉）.

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