能源價格高位波動

“三桶油”上半年“日賺”近10億元

發表時間：

PetroChina reported 82.39 billion yuan ($12 billion) in net income for the first half of the year, up 55 per cent from the same period in 2021, according to an exchange filing on Thursday. Revenue rose 35 per cent to 1.61 trillion yuan
PetroChina reported 82.39 billion yuan ($12 billion) in net income for the first half of the year, up 55 per cent from the same period in 2021, according to an exchange filing on Thursday. Revenue rose 35 per cent to 1.61 trillion yuan © Bloomberg
作者： 法廣
6 分鐘

根據中國石油天然氣股份有限公司(下稱中石油)、中國石油化工股份有限公司(下稱中石化)和中國海洋石油有限公司(下稱中海油)最新披露的財報，“三桶油”上半年合計實現凈利潤近1900億元(人民幣，下同)，“日賺”近10億元。

廣告

具體而言，今年上半年，中石油實現營業收入約16146.21億元，同比增長34.9%；歸屬於母公司股東的凈利潤約為823.91億元，同比增長55.3%。

中石化上半年營業收入約16121.26億元，同比增長27.9%；歸屬於母公司股東的凈利潤約為435.3億元，同比增長10.4%。

中海油上半年實現營業收入約2023.55億元，同比增長84%；實現凈利潤約為718.87億元，同比增長116%。

針對上半年的業績表現，中石油方面表示，2022年上半年，世界經濟面臨較大變局，保持緩慢增長。全球石油市場供需保持緊平衡狀態，受俄烏衝突危機等地緣政治因素影響，國際原油價格持續震蕩上行，比上年同期大幅增長。上半年，得益於國際油價大幅上漲，中石油經營業績持續增長，自由現金流同比大幅改善，財務狀況健康良好。

中石化方面表示，2022年上半年，世界經濟增長放緩，中國有效統籌疫情防控和經濟社會發展。境內天然氣需求基本保持穩定。2022年上半年，國際原油價格大幅上漲並劇烈震蕩。面對嚴峻複雜的生產經營環境，公司充分發揮一體化優勢，積極應對市場變化，取得了高質量的經營成果。

中海油表示，今年上半年，全球經濟在疫情反覆中震蕩，加之俄烏衝突的影響，全球經濟增速明顯回落，能源價格持續高位波動。面對複雜多變的外部環境，公司抓住國際油價處於相對高位的有利時機，堅持提質降本增效，生產經營業績創歷史同期最好水平。

就股價表現而言，截至29日收盤，中石油A股股價漲0.74%，中石化股價漲0.24%，中海油漲3.11%。

方正證券分析師韓振國表示，預計油價中長期內將繼續維持高位。2015年至2021年全球原油上游投資不足，2021年油價回暖並未大幅提振上遊資本開支，有加俄烏衝突擾亂供給，導致當下原油供應緊張。從需求端看，在新舊能源結構轉型尚未完全實現的背景下，未來3年至5年原油需求還存在上升空間。考慮到油價可能維持高位的情況下，看好中石油、中石化、中海油等油氣龍頭企業的發展。

下載法廣應用程序跟蹤國際時事

Download_on_the_App_Store_Badge_CNTC_RGB_blk_100217 google-play-badge_tw