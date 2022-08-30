中國出招允許民間無人機飛入金門 台灣眼下或只以口水應對

台灣/金門/中國/無人機

台北和北京就最近中國無人機連續入侵台灣金門島上空的事件進行了激烈的口水戰，中國民間放飛的無人機中一些對金門前沿軍事哨所騷擾拍照。金門台軍只用信號彈或石塊驅趕，在台灣受到石器水準防禦現代化攻擊的批評。針對中國外交部發言人稱自家飛機到自家領土飛一飛的說法，台灣媒體上有建議說，用拖網網兜下無人機，也可在金門哨所遍布小熊維尼或向無人機噴灑粉紅漆，量大陸無人機就自覺無趣了。

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據法新社今天報道稱，中國大陸無人機在距離中國城市廈門幾公里的台灣屬地群島上拍攝的照片和視頻已經在中國和台灣的社交網絡上廣泛流傳。其中一段視頻顯示，台灣士兵向其中一架無人機投擲石塊，試圖使無人機離開。

周一，當被問及這些視頻時，中國外交部發言人趙立堅說，這不是一個 "值得大驚小怪的事情"，因為這些無人機 "在中國自家領土上飛行"。

這一反應在台北引發了憤怒，台北將無人機的騷擾比作 "小偷 "的行為。據台灣外交部在周一晚些時候的一份聲明中說，"那些不請自來的人被稱為小偷，無論他們是闖入還是從空中偷窺，台灣人民都不歡迎這樣的小偷。"台灣外交部在聲明中還說，"中共的專制擴張主義政府一直將騷擾其他國家作為日常工作，因此中國'地區麻煩製造者'的稱號當之無愧。"

據法新社，台灣一直生活在北京入侵的威脅之下，北京認為台灣是中國領土的一部分，總有一天會被收復，如果有必要的話，可以通過武力收復。在美國眾議院議長南希-佩洛西於8月初訪問台灣後，台灣海峽的緊張局勢達到了多年來的最高水平。

一個星期以來，中國以1990年代中期以來從未見過的陸上和海上軍事演習進行報復，包括無人機飛越金門。目前還不清楚誰在從中國大陸遙控這些無人機。

到目前為止，台灣國防部只向無人機發射信號彈驅離，但警告說台灣將採取 "必要的反措施"，包括在必要時擊落無人機。