危地馬拉外長訪台稱永遠支持台灣 中國嗆此支持不會阻止統一

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台灣總統蔡英文今天在台灣台北總統府會見危地馬拉外交部長馬里奧·布卡羅。危地馬拉外長稱，危地馬拉這個中美洲國家將永遠支持台灣。中國外交部發言人趙立堅今天回應表示，危地馬拉對台灣的支持不會阻止中國和台灣的統一。

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據路透社今天報道說，危地馬拉外交部長馬里奧·布卡羅（Mario Bucaro）周二在台北總統府會見台灣總統蔡英文時表示，危地馬拉和台灣是由“民主聯盟”聯合起來的“志同道合的國家”。

布卡羅說，“危地馬拉將永遠支持台灣，因為我們堅信和平、主權和領土完整的原則。”布卡羅並說，“和平是不可談判的，尤其是主權是不可談判的。”

就在幾周前，北京結束了圍繞台灣的一連串軍事演習，以回應美國眾議院議長南希·佩洛西 8 月初訪問台灣。

危地馬拉訪台官員在講話中沒有提到中國，但表示他訪問台灣是為了“告訴世界團結台灣人民的重要性，相信在任何衝突面前只有對話才能取勝。 ”

蔡英文在致辭中表示，台灣是布卡羅就任外長後訪問的第一個亞洲國家，並感謝危地馬拉在中國軍演後給予的外交支持。

據路透社，危地馬拉是僅有的 14 個與台灣保持正式外交關係的國家之一，也是留在中美洲的三個盟國之一，另外兩個是洪都拉斯和伯利茲。

中國將民主統治的台灣視為其省份之一，無權被稱國家，台灣政府對此表示強烈反對。中國一直在加大施壓以爭取該島剩餘的朋友。去年 12 月，中國與尼加拉瓜重新建立了關係。

美國一直擔心中國加強在中美洲的活動。在洪都拉斯 11 月總統大選前夕，一個來訪的美國代表團明確表示希望這個中美洲國家維持與台灣的關係。現任洪都拉斯總統肖馬拉卡斯特羅曾在競選期間提出放棄台北而選擇北京的想法，但當選後隨後支持台灣。

據路透社說，中國外交部發言人趙立堅周二表示，危地馬拉對台灣的支持不會阻止中國和台灣的“統一”。趙立堅在北京的例行新聞發布會上告訴記者，台灣執政的民進黨正在利用與台灣有外交關係的國家進行“政治操縱”。