“東方-2022”演習將登場 中俄搶佔北極戰略要地

軍演將登場

由俄羅斯主辦的“東方-2022”（Vostok）軍事演習將在9月1日登場，中國將首度派出陸海空三軍同赴俄參加。分析人士表示，中俄軍演除了傳遞反西方霸權的政治訊號外，北極對中俄來說也是非常重要的戰略要地，俄羅斯把它當成擴充軍力的地方，中國也在此推進大型破冰船計畫。未來阿拉斯加海域或可時常看到俄羅斯北方艦隊或者中俄海軍艦隊從北極穿越白令海峽進入太平洋，這也代表中俄聯合行動將從北極地區一路合作到日本周邊海域。

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美、日、澳、英等17國正在澳大利亞舉行“漆黑-2022”（Pitch Black）聯合軍演之際，由俄羅斯主辦的“東方-2022”首長司令部戰略演習演也將自9月1日至9月7日舉行。

俄國國防部宣布，原定於8月30日至9月5日舉行的“東方-2022”軍演將延至9月1日登場，參與軍演的國家包括中國、印度、白俄羅斯（Belarus，前稱白俄羅斯）、塔吉克斯坦和蒙古國等13國。預定實施軍演的地區原本是13處，後減為7處。日本所稱“北方四島”中的國後島、擇捉島也被納入軍演地區。

中國國防部表示，根據中俄兩軍年度合作計畫及雙方共識，中國人民解放軍近日抽組部分兵力赴俄羅斯參加“東方-2022”演習，旨在深化與參演各國軍隊之間的務實友好合作，提升參演各方戰略協作水平，增強共同應對多種安全威脅的能力。中國國防部還說，目前中方陸空參演力量已到達指定地域，相繼完成兵力集結、野戰營區開設和現地勘察等，並陸續開展適應性飛行訓練；海上參演力量與俄艦海上會合後，開展通信等課目演練。

中國官媒《環球時報》報道， 2018年8月下旬，中國軍隊首次赴俄參加“東方-2018”戰略演習，此次增加了海上力量，是陸海空三軍首次同時參演。